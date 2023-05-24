Тыквенный суп-пюре классический

Классический суп-пюре из тыквы — первое блюдо, которое никого не оставляет равнодушным. Этот суп становится популярным ближе к осени, когда урожай тыквы собран, а готовить на обед что-то нужно каждый день. Тыквенный крем-суп универсален и прост в приготовлении.

Тыквенный суп-пюре со сливками — классический рецепт

Вкусный овощной суп-пюре из тыквы можно употреблять даже вегетарианцам, ведь в рецепте не используется мясо. Обязательно добавляйте приправы в большом количестве, можно выбрать свои любимые или следовать рецепту. Этот суп должен быть пикантным и пряным. Сливки нужно купить от 30 % жирности.

Ингредиенты –+8 порц.

Тыква 1 кг

Лук репчатый 1 шт.

Сливки 300 мл.

Чеснок 4 дольки

Имбирь 5 см кусочек

Масло оливковое 60 гр.

Соль 20 мл.

Перец чёрный молотый по вкусу

Паприка ½ ч.л.

На порцию Калории: 38 ккал Белки: 2.3 г Жиры: 3.3 г Углеводы: 7.7 г Шаги 60 мин.

Классический тыквенный суп-пюре приготовить очень просто. Духовой шкаф необходимо разогреть до 190 градусов. Снять с тыквы кожуру, убрать семена. Мякоть нарезать небольшими кусками. Застелить противень ковриком для выпечки, посолить тыкву, поперчить, полить оливковым маслом. Запекать тыкву до мягкости около 15-20 мин. Имбирь, чеснок и лук почистить и измельчить. В толстостенной кастрюле нагреть сливочное масло, положить половину имбиря, измельченный чеснок и лук, жарить до мягкого состояния около 5 мин. Добавить в кастрюлю холодную воду (1 л), довести до кипения и посолить. Поместить в кипяток тыкву и варить 20 мин. Взбить готовую массу погружным блендером до полной однородности. Во время варки супа обжарить в оливковом масле остатки имбиря примерно 2-3 мин. Посыпать порошком паприки, снять с огня и слегка остудить. Взбить холодные жирные сливки до состояния твердых пиков. Посолить, вмешать в них жареный имбирь с паприкой, аккуратно перемешивая лопаткой снизу вверх. Разлить классический суп-пюре из тыквы по тарелкам, в каждую из них положить некоторое количество взбитых острых сливок. Слегка присыпать свежемолотым черным перцем и подавать.

Приятного аппетита!

Пошаговый рецепт приготовления тыквенного супа-пюре с курицей

Куриный суп-пюре с тыквой и сладким болгарским перцем получается наваристым, сытным и очень питательным. Такой суп можно употреблять при простуде, присутствие в блюде лука, чеснока, курятины и специй благотворно влияет на организм.

Время готовки: 1 час.

Порций: 8.

Ингредиенты:

Курица – 300 г;

Тыква – 780 г;

Помидоры – 0,5 кг;

Перец сладкий болгарский – 1 шт.;

Лук репчатый – 2 шт.;

Чеснок – 2 дольки;

Морковь – 180 г;

Лист лавровый – 2 шт.;

Зелень – 8 г;

Перец горошком – 5 шт.;

Соль, черный молотый перец – по своему вкусу.

Процесс приготовления:

1. Сварить бульон на курятине: курицу залить водой, дать закипеть. Убрать пену, добавить соль и лавровый лист, горошины перца, целую очищенную мытую морковь. Снизить огонь до слабого и готовить около 45 мин. По окончании варки убрать лавровый лист и горошины перца из кастрюли.

2. Одновременно с этим нагреть духовой шкаф до 200 градусов, нарезать куски тыквы крупными кубиками, нарезать таким же образом помидоры, лук и перец, из которого необходимо убрать семена. Смазать противень растительным маслом, разложить по нему овощи. Присыпать мелко порезанной зеленью, измельченным зубчиком чеснока. Запекать около 35 мин., время от времени открывая духовку и перемешивая.

3. Снять куски овощей с противня и сложить их в кастрюлю, добавить туда же морковь, которая варилась в бульоне, один очищенный зубчик чеснока и около 60-70 мл бульона. Курицу нарезать мелкими кусочками и также положить к овощам.

4. При помощи погружного блендера пробить овощи с мясом до состояния однородного гладкого пюре.

5. К пюре влить остатки бульона, довести до кипения. Варить на умеренном огне, постоянно мешая и не давая пригореть, пока влага не выпарится до нужной консистенции супа.

6. Подавать суп-пюре из тыквы с курицей горячим.

Приятного аппетита!

Как приготовить вкусный тыквенный суп-пюре с молоком?

Суп в виде пюре из тыквы с добавлением молока получается очень нежным, он прекрасно подойдет как первое блюдо маленьким детям. В качестве зелени хорошо подходит к данному блюду обычный укроп.

Время готовки: 1 час.

Порций: 4.

Ингредиенты:

Тыква – 360 г;

Молоко – 100 мл;

Масло сливочное – 3 ст. л.;

Лук репчатый – 1 головка;

Вода – 400 мл;

Чеснок – 1 долька;

Семечки тыквы очищенные – 30 г;

Масло подсолнечное – 2 ст. л.;

Мускатный орех – 1 щепотка;

Укроп – 6 г;

Соль – по своему вкусу.

Процесс приготовления:

1. Чеснок с луком очистить и промыть в холодной воде. Лук нарезать полукольцами, дольку чеснока порезать вдоль.

2. Пожарить овощи на подсолнечном масле до мягкости, чеснок убрать и выбросить, он больше не нужен.

3. С тыквы снять кожуру, убрать волокна и семечки. Нарезать тыкву кусочками.

4. Добавить в сковороду к овощам тыкву, соль, мускатный орех и воду, тушить до мягкости всех ингредиентов.

5. Содержимое сковороды переложить в кастрюлю, влить воду, молоко и растопленное сливочное масло. Пробить погружным блендером до полной однородности, можно протереть через сито.

6. Довести суп-пюре до кипения и убрать с плиты.

7. Укроп вымыть, обсушить и мелко нашинковать ножом. Очищенные тыквенные семечки отправить на 5 мин. в заранее разогретую до 170 градусов духовку. Остудить и порубить острым ножом на небольшие кусочки. Разлить готовое горячее первое блюдо из тыквы по тарелкам, украсить зеленью и тыквенными семечками.

Приятного аппетита!

Тыквенный суп-пюре с сыром и сухариками

Классика тыквенного супа-пюре включает в себя добавление сыра и сухариков, так подается это блюдо во многих ресторанах. Чесночные сухарики нужно сделать самостоятельно на основе батона, это не отнимет много времени.

Время готовки: 45 мин.

Порций: 3.

Ингредиенты:

Тыква – 320 г;

Сыр твердый – 40 г;

Картофель – 2 шт.;

Чеснок – 3 дольки;

Лук репчатый – 1 шт.;

Хлеб белый – 2 ломтя;

Морковь – 0,5 шт.;

Масло сливочное – 35 г;

Куркума – 1 ст. л.;

Сметана жирная – 2 ст. л.;

Орегано сушеный – 1 ч. л.;

Соль – 1 ч. л.;

Укроп – 9 г.

Процесс приготовления:

1. Приготовить продукты для супа: очистить лук, чеснок, морковь и картофель, снять кожуру с тыквы.

2. Почищенную тыкву нарезать большими кубиками, так же нарезать и картофель.

3. Морковь и лук нарезать мелкими кубиками.

4. Влить в кастрюлю 1 л воды, довести ее до кипения. Положить в воду морковь, лук, тыкву и картофель, варить до готовности.

5. С ломтиков батона срезать корочку, нарезать сам мякиш кубиками.

6. В сковороде распустить сливочное масло.

7. Чеснок мелко нарезать или натереть на мелкой терке. В сковороду с маслом выложить кубики батона, жарить до момента, пока кусочки не подсохнут. За 1 мин. до окончания обжарки положить чеснок и перемешать.

8. Сыр нарезать кубиками, укроп промыть, подсушить и мелко нашинковать.

9. Кастрюлю с овощами убрать с плиты, слить лишнюю воду, чтобы не получить чересчур жидкий суп. Добавить в кастрюлю соль, куркуму и орегано. При желании можно добавить совсем немного молотого красного перца.

10. Пробить суп до однородности погружным блендером. Можно добавить немного семечек тыквы или грецких орехов.

11. Положить в готовый суп сметану, перемешать.

12. Разлить горячий суп-пюре по отдельным глиняным плошкам.

13. Сразу же добавить кубики сыра и зелень. Убрать миску в разогретую духовку на 10 мин., чтобы сыр расплавился.

14. Окончательный вариант супа посыпать сухариками с чесночным вкусом.

Приятного аппетита!

Суп-пюре из тыквы с креветками

Сочетание креветок и тыквы – не самое традиционное, однако очень удачное. Добавление нута делает этот суп невероятно сытным и питательным, ведь нут – один из рекордсменов по белку. Твердый сыр придает супу приятное сливочно-сырное послевкусие.

Время готовки: 2 часа 30 мин.

Порций: 4.

Ингредиенты:

Тыква очищенная – 420 г;

Креветки вареные – 200 г;

Нут – 200 г;

Чеснок – 2 дольки;

Сыр твердый – 110 г;

Розмарин – 1-2 щепотки;

Мускатный орех – 1 г;

Лук репчатый – 0,5 шт.;

Масло подсолнечное – 2 ст. л.;

Соль – по своему вкусу;

Перец черный молотый – 1 г.

Процесс приготовления:

1. Нут залить холодной подсоленной водой и оставить на ночь. Слить утром воду, налить новую, немного подсолить и отварить в течение 2 часов до мягкого состояния. Слить воду.

2. В кастрюлю налить растительное масло и разогреть. Лук и чеснок очистить, сполоснуть. Лук нарезать полукольцами, чеснок измельчить кубиками. Пассировать овощи и специи в масле до мягкости.

3. С тыквы снять кожуру, убрать семечки и отвесить нужное количество. Нарезать тыкву кубиками, обжарить с овощами 6-7 мин. Креветки очистить и сварить.

4. Добавить к содержимому кастрюли нут, часть которого оставить для украшения готового блюда.

5. Перемешать ингредиенты и добавить к ним горячую воду (400-600 мл). Вода должна покрывать нут с тыквой. Накрыть крышкой и готовить 10 мин. после закипания.

6. Добавить соль, смолоть и добавить перец, мускатный орех. Пробить массу при помощи погружного блендера.

7. Снова вылить пюре в кастрюлю, добавить потертый мелко сыр, перемешать, пока сыр не расплавится. Часть оставить на украшение.

8. Готовый суп-пюре перелить в тарелки, в каждую добавить часть вареных креветок, остатки нута и немного тертого сыра.

Приятного аппетита!

Как сварить вкусный суп-пюре из тыквы в мультиварке?

Сливочный суп-пюре из тыквы в мультиварке хорош не только быстротой и простотой приготовления, но и тем, что не придется тратиться на жирные дорогие сливки, подойдут обычные недорогие сливки жирностью 10 %.

Время готовки: 1 час.

Порций: 3.

Ингредиенты:

Тыква – 440 г;

Бульон куриный – 440 мл;

Чеснок – 2 дольки;

Морковь – 1 шт.;

Масло сливочное – 35 г;

Соль, пряности – по своему вкусу;

Сливки 10 % ‑ 110 мл.

Процесс приготовления:

1. Очищенные морковь и тыкву нарезать кубиками, почистить чеснок. На дно чаши мультиварки выложить сливочное масло и нарезанную кубиками морковь. Установить режим тушения, закрыть крышку и тушить около 20 мин., пока морковь не станет мягкой.

2. Чеснок мелко порезать ножом или натереть на мелкой терке.

3. Добавить чеснок в чашу к моркови и продолжить приготовление, перемешав.

4. Тыкву выложить в мультиварку к моркови и залить все бульоном. Установить программу «Суп» и готовить с закрытой крышкой около 40 мин.

5. Когда программа прекратит свою работу, открыть крышку мультиварки и пюрировать суп погружным блендером до полностью гладкой консистенции.

6. Влить в суп сливки.

7. Размешать блюдо, добавить при необходимости соль и приправы.

8. Готовое блюдо разлить по порционным супницам и подавать в горячем виде, украсив по желанию тыквенными семечками, кунжутом или зеленью.

Приятного аппетита!

Очень вкусный тыквенный суп-пюре, сваренный на бульоне

Если после варки курицы остался бульон, на нем можно приготовить вкуснейший суп-пюре из тыквы с медом и тимьяном. Вкус получается очень многогранным, со сладкими, пряными и солеными нотами.

Время готовки: 30 мин.

Порций: 4.

Ингредиенты:

Тыква из морозильника – 210 г;

Лук репчатый – 1 головка;

Масло сливочное – 140 г;

Бульон куриный – 170 мл;

Лук-порей – 130 г;

Лимон – 0,5 шт.;

Мед – 1 ст. л.;

Лист лавровый – 1 шт.;

Тимьян – 3 веточки;

Перец черный, соль – по своему вкусу.

Процесс приготовления:

1. В кастрюле распустить треть сливочного масла. Нарезать лук-порей и репчатый лук, а кусочками, добавить в масло, посолить и оставить пассироваться, время от времени перемешивая.

2. Когда лук обжарится, нужно выложить к нему замороженную тыкву, залить все горячим бульоном, положить лавровый листок и мед. Готовить на среднем огне 5 мин. до готовности тыквы.

3. Готовый суп-пюре из тыквы пробить в блендере до полностью однородной консистенции, достав из него предварительно лавровый лист. Попробовать, добавить еще соль, смолоть черный перец и добавить щепотку. Влить сок половины лимона и еще раз пюрировать все блендером.

4. Отдельно в кастрюльке растопить остатки сливочного масла, снять листочки с 3 веточек тимьяна. Когда масло закипит, бросить в него листочки тимьяна и снизить огонь. Прогревать пряность в масле около 1 мин.

5. Перелить суп в тарелки, добавить в каждую по 1 ст. л. масла, ароматизированного тимьяном. Подавать с гренками или ломтиком черного ржаного хлеба.

Приятного аппетита!

Острый суп-пюре из тыквы с имбирем

Холодным осенним или зимним вечером прекрасно согреет и даст заряд энергии необычный острый суп-пюре из тыквы с морковью и имбирем. В первое блюдо добавляется по рецепту перец-чили, его остроту смягчает сливочное масло и сливки.

Время готовки: 55 мин.

Порций: 6.

Ингредиенты:

Тыква – 620 г;

Лук репчатый – 160 г;

Корень имбиря – 1 кусочек (4 см в длину);

Морковь – 200 г;

Чеснок – 4 дольки;

Перец-чили – 1 стручок;

Паприка сушеная – 4 г;

Пюре томатное – 110 г;

Молоко – 1 л;

Сливки жирные – 200 мл;

Масло сливочное – 2 ст. л.;

Масло оливковое – 2 ст. л.;

Пряности – по своему вкусу;

Соль, сахар – по своему вкусу;

Кунжут белый и черный – для украшения.

Процесс приготовления:

1. С чеснока снять шелуху, мелко нарезать. Перец вымыть, убрать семена, нарезать кубиками. С корня имбиря соскоблить кожицу, мелко его нарезать. В ступке растереть имбирь, перец и чеснок. Лук очистить, мелко нарезать. В глубокой кастрюле смешать 2 вида масла, растопить. В масле обжарить лук и ингредиенты из ступки на слабом огне до прозрачности лука. Сейчас можно добавить к содержимому кастрюли карри, кориандр или зиру.

2. Очищенную и вымытую морковь нарезать тонкой соломкой или натереть крупно на терке. Переложить морковь в кастрюлю к овощам и обжаривать около 15 мин. на среднем огне.

3. С тыквы снять кожуру, убрать семена и мякоть. Куски тыквы натереть на крупной терке, добавить в кастрюлю.

4. Влить в тыкву молоко, довести до кипения и убавить огонь.

5. Сдобрить будущий суп томатным пюре и порошком паприки, посолить по своему вкусу, добавить немного сахарного песка, чтобы соблюсти баланс сладости и соли.

6. Варить суп на минимальном огне около 40 мин., затем ввести в массу жирные сливки, опять довести до кипения. Снять с плиты.

7. Немного остудить и измельчить суп до состояния пюре при помощи погружного блендера.

8. Разлить суп-пюре по чашкам, посыпать его кунжутом двух цветов, подавать с ломтем свежего хлеба.

Приятного аппетита!

Тыквенный суп-пюре с кокосовым молоком

Ароматный суп-пюре из тыквы с кокосовым молоком и сливками дополнен кусочками сыра Камамбер, подчеркивающего сладкий яркий вкус тыквы. Если не удалось найти кунжутное масло, можно заменить его оливковым.

Время готовки: 35 мин.

Порций: 3.

Ингредиенты:

Тыква – 0,5 кг;

Молоко кокосовое – 110 мл;

Сливки жирные 33 % ‑ 70 мл;

Лук репчатый – 2 шт.;

Семечки тыквы – 90 г;

Сыр Камамбер – 110 г;

Масло кунжутное – 1 ст. л.;

Масло подсолнечное – 4 ст. л.;

Соль – на свой вкус;

Перец белый – по своему вкусу.

Процесс приготовления:

1. Очистить тыкву от кожуры, нарезать брусочками, удалив волокна с семенами. Луковицы очистить и нарезать кубиками среднего размера. Обжарить в подсолнечном масле сначала лук до мягкости и золотистости, затем добавить кусочки тыквы, посолить. Влить к овощам немного воды, тушить на среднем огне около 20 мин., помешивая.

2. Приготовившиеся овощи переложить в чашу блендера, влить кунжутное масло, жирные сливки. Пробить блендером до полной однородности (состояние пюре).

3. Полученную гладкую массу влить в кастрюлю, поставить на умеренный огонь. Добавить кокосовое молоко, варить около 5 мин., не забывая мешать. Снова подсолить суп и поперчить его по своему вкусу.

4. Почищенные тыквенные семечки выложить на противень и отправить на 5 мин. в духовку, нагретую заранее до 170 градусов. Сыр нарезать а небольшими кусочками в форме треугольников.

5. Доведенный до кипения суп-пюре разлить по порционным супницам, украсить кусочками сыра и семечками. Накапать по пару капель кокосового молока и подавать к столу в горячем состоянии.

Приятного аппетита!

ПП диетический тыквенный суп-пюре

Легкий диетический овощной супчик, в котором отсутствуют сливки и обилие сливочного масла и сыра. Такое блюдо позволит вкусно питаться во время диеты и разнообразить свое меню новыми вкусами.

Время готовки: 55 мин.

Порций: 4.

Ингредиенты:

Тыква – 450 г;

Лук репчатый – 1 шт.;

Картофель – 2 шт.;

Свекла – 1 шт.;

Морковь – 1 шт.;

Масло оливковое – 35 мл;

Сок лимона – 1,5 ст. л.;

Сахарный песок – 1 ст. л.;

Соль – по своему вкусу.

Процесс приготовления:

1. Промыть тыкву, снять с одного бока шляпку. При помощи ложки достать мякоть, волокна с семенами удалить.

2. Нарезать мякоть тыквы на небольшие кусочки ножом.

3. В сковороду налить оливковое масло, добавить тыкву. Обжаривать тыкву до мягкости, если нужно, добавить небольшое количество воды.

4. Морковь и картофель сварить в мундире. Пока овощи варятся, поставить тыкву на кастрюлю сверху, чтобы пропарить ее изнутри (чтобы полностью вытащить мякоть).

5. Лук нарезать мелкими кусочками и обжарить в растительном масле до золотистости.

6. Свеклу сварить, очистить, нарезать кубиками и обжарить в масле с добавлением соли и сока лимона. Когда уйдет вся влага, всыпать сахарный песок. Обжаривать около 3-5 мин.

7. Тыкву, которая пропаривалась на кастрюле, охладить, полностью выскрести остатки мякоти.

8. Морковь с картошкой очистить и нарезать, добавить всю тыкву, соль, пряности по своему вкусу и обжаренный лук. Пробить погружным блендером до полной однородности. Если масса будет сильно густой, добавить воду из овощного бульона. Разлить суп-пюре из тыквы по тарелкам, при подаче посыпать кусочками карамелизированной свеклы. Подавать с гречневыми или ржаными хлебцами.

Приятного аппетита!