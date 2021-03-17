Туманов подал в суд на фонд «Моя история» и руководство «Херсонеса Таврического»

Фото: Анатолий Туманов / Facebook

Сноса новодельной конструкции на территории «Херсонеса Таврического» пытается добиться профессиональный реставратор и бывший сотрудник музея-заповедника Анатолий Туманов. Он подал иск против руководства музея и ведущего деятельность на территории античного города фонда «Моя история», пишет новостной портал ForPost.

«Я подал иск на Херсонес и на фонд «Моя история». Говорили – не нужно тревожить спящего медведя. Так вот – потревожили, теперь он вылезет из берлоги», – заявил Анатолий Туманов.

Требование иска – снос постройки, возведенной рядом с башней Зенона в рамках мероприятий по показу спектакля «Грифон» и других перформансов.

«Я подал иск от себя пока по поводу капитальной конструкции рядом с башней Зенона. С единственным требованием ее демонтировать. Пусть попробуют доказать, что это не капитальное сооружение», – рассказал реставратор.

Анатолий Туманов подчеркнул, что согласно п.1 ст.5.1 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» на территории таких объектов запрещено строительство капитальных сооружений и увеличение объемно-пространственных характеристик уже существующих сооружений.

Напомним, изменения в «Херсонесе Таврическом» в последнее время вызывают множество вопросов со стороны жителей Севастополя и профильных специалистов. В свою очередь, идеологи трансформации Херсонеса в досугово-развлекательное пространство считают, что на территории античного полиса не происходит ничего угрожающего.

Вчера вечером директор музея-заповедника «Херсонес Таврический» Елена Морозова уже проиграла один суд – ей не удалось убедить судей, что некоторые посты режиссера Андрея Маслова в социальных сетях порочат ее честь и достоинство.