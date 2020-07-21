Турецкие интересы и крымскотатарский вопрос: заявление эксперта

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров, Сергей Георгиев. Турцию настораживает агрессивная риторика некоторых политиков на Украине в адрес Крыма, с которым Анкара хочет выстроить конструктивные отношения. Об этом заявил крымскотатарский общественник, эксперт в вопросах межнациональных отношений Заур Смирнов, комментируя слова советника президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по безопасности и внешней политике Исмаила Сафи.

Ранее Сафи заявил, что Турция хочет мира и процветания крымскотатарского народа и намерена «сотрудничать с той страной, которая ему это предложит». Он добавил, что Анкара «ценит добрую волю и усердие России в этом вопросе».

«Заявление господина Сафи в очередной раз подтверждает, что Турция заинтересована в выстраивании дружеских и конструктивных отношений с полуостровом, исходя, прежде всего, из обоюдных российско-турецких интересов, при которых статус Крыма исключительно российский», – сказал Смирнов РИА Новости Крым.

Он отметил, что крымские татары в Крыму, как и их турецкие братья, выступают за добрососедские и мирные отношения с Украиной.

«При этом, к сожалению, некоторые крымскотатарские политики из Киева постоянно делают агрессивные и воинственные заявления в адрес Крыма, призывая украинское руководство и страны НАТО к применению силы. Такое их поведение не может не настораживать турецких политиков, выступающих за мир в Украине», – констатировал общественник.

Смирнов добавил, что в Турции прекрасно осведомлены о том, что в украинский период вопросы социальной и политической реабилитации крымских татар решались с большим трудом, а в некоторых случаях и вовсе не рассматривались.

«До 2014 украинское руководство отказывалось реабилитировать крымских татар на законодательном уровне, язык крымских татар не имел официального статуса в Крыму, годами не решался вопрос о выделении земли под строительство Соборной мечети. По турецкой программе TIKA (Турецкого агентства взаимопомощи и координации – ред.) около тысячи семей крымских татар получили жилье в Крыму за несколько лет, так как Украина не в состоянии была решить эту проблему в одиночку», – напомнил он.

Смирнов подчеркнул, что после вхождения полуострова в состав РФ благодаря указу президента Владимира Путина крымские татары и другие депортированные из Крыма народы реабилитированы, строится Соборная мечеть, крымскотатарский язык в Крыму стал государственным, а за счет федерального бюджета осуществляется целый ряд социальных и инфраструктурных проектов направленных на обустройство крымских татар и других реабилитированных народов.