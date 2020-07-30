Турецкие мастера осенью начнут роспись Соборной мечети в Симферополе

В сентябре этого года Крым посетят специалисты из Турции, чтобы начать роспись строящейся в Симферополе Соборной мечети, передают «РИА Новости (Крым)», ссылаясь на главного архитектора проекта Эмиля Юнусова.

Главная мечеть Крыма будет расписана турецкими художниками «По самой мечети все основные монтажные работы закончены, делается чистовая отделка по фасадам. Фасады готов примерно на 70 процентов, выполнено утепление, инженерные сети подведены. То же самое по внутренним работам. Все инженерные работы закончены: вентиляция, дымоудаление, пожаротушение, электрика. Роспись начнется примерно в середине сентября», – подчеркнул специалист, добавив, что фасадные работы в административном и гостевом корпусах проведены на 95%.

Он отметил, что подрядчики из турецкого города Кайсери имеют большой опыт работы.