Тургруппу из Свердловской области эвакуировали в Балаклаве

Фото: МЧС

Туристическую группу из Свердловской области, которая приехала в Севастополь в рамках патриотической экспедиции, пришлось эвакуировать из-за сильного ливня. Как пишет новостной портал ForPost, десять подростков в возрасте 14-15 лет и пять сопровождающих их взрослых приехали к нам, чтобы посетить места боёв времён Великой Отечественной войны.

Тургруппа устроила стоянку недалеко от водохранилища кирпичного завода в Балаклаве. Но из-за ударов стихии им потребовалась помощь – нужно было согреться и просушить вещи.

Сотрудники МЧС России по Севастополю, эвакуировали их с места стоянки и привезли в 4-ю пожарно-спасательную часть. После того, как они отдохнули, их перевезли в помещение Балаклавской администрации.

Кстати, среди участников патриотической экспедиции были кадеты МЧС. Из-за неожиданных обстоятельств, они получили дополнительный опыт.

В общей сложности в ночь с 17 на 18 июля сотрудники регионального управления МЧС совершили 20 боевых выездов. Спасатели эвакуировали людей из подтопленных домов, проводили откачку воды из зданий, убирали деревья, упавшие на проезжую часть из-за сильного ветра.