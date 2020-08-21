Турист из Омска убил сожительницу на горе Демерджи под Алуштой

В Крым на отдых прибыла пара из Омска. Во время отпуска мужчина убил свою подругу на горе Демерджи, передает пресс-служба ГСУ СК РФ по республике.

На востоке Крыма упал дельтапланерист Инцидент произошел 17 августа.

«Пара из Омска отправилась в поход на гору Демерджи, устроив на природе пикник. Во время спуска сожители начали выяснять отношения, завязалась ссора, переросшая в драку, в результате которой мужчина нанес подруге шесть ударов ножом в шею. Чтобы скрыть следы совершенного преступления, он скинул ее тело в обрыв лесного массива Долины привидений», – уточнили в сообщении.