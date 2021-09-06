Турист сорвался со скалы в районе севастопольского пляжа «Серебряный»

В Севастополе в районе пляжа «Серебряный» со скалы сорвался мужчина в минувшие выходные, передает пресс-служба Центра гражданской защиты города.

Два человека пострадали в результате обвала на пляж в Севастополе «К месту происшествия вышел катер с дежурной сменой поисково-спасательного подразделения «Балаклава». Спасатели нашли пострадавшего, оказали первую помощь, затем эвакуировали его катером в безопасное место и передали бригаде скорой помощи», — уточнили в сообщении.

В поисково-спасательной работе были задействованы три человека. Операция длилась около получаса.