Турист сорвался со склона на горе Аю-Даг

Турист получил множественные травмы, сорвавшись с высоты во время спуска с горы Аю-Даг на южном берегу Крыма, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

Крымские спасатели помогли туристу из Архангельска В сообщении отмечается, что трое туристов спускались по сложной скалистой тропе к «Артеку» и в какой-то момент один из них сорвался со скалы. Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что мужчина получил травму грудной клетки, сломал ногу и руку.

«При помощи альпинистского снаряжения спасатели спустились к пострадавшему, наложили шины на поврежденные участки тела, переложили мужчину на специальные носилки и приступили к эвакуации», — уточнили в ведомстве.