Туристам в Крыму вернут 20% стоимости отдыха — Минкурортов РК

В октябре стартует второй этап Программы стимулирования доступных внутренних туристских поездок. Точные даты начала акции будут объявлены позже. Об этом сообщили в пресс-службе Минкурортов РК.

В Крыму с начала курортного сезона отдохнули 4,5 млн туристов «По обновленным условиям программы, к продаже будут доступны предложения от двух ночей, а не от четырех ночей как ранее. При этом упразднена минимальная стоимость в 25 тыс. рублей, действующая на первом этапе. Сумма возврата будет составлять 20%, но не более 20 тысяч рублей. При этом, количество начислений возврата по одной карте в рамках программы не ограничено, а турпакеты и предложения отелей будут доступны до 10 января 2021 г», — уточнили в пресс-службе.

Приобрести акционные предложения можно на сайте мирпутешествий.рф. Всего на программу стимулирования внутренних турпоездок, подготовленную Ростуризмом, Правительство РФ выделило 15 млрд руб.