Туристка пострадала в Большом Каньоне Крыма

Женщина упала в овраг и получила травмы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РК.

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по РК.

В 13.45 поступило сообщение о том, что в Бахчисарайском районе на туристической тропе Большого Каньона Крыма женщина упала в овраг и получила травмы. Очевидцы происшествия помогли ей выбраться из оврага и вызвали спасателей.

К месту происшествия были направлены: группа 2-го поисково-спасательного отделения части горно-поисковой спасательной специализированного отряда Главного управления ГУ МЧС России по Республике Крым; «Крымспас», автомобиль скорой медицинской помощи.

Благодаря оперативным и профессиональным действиям спасателей в 14.47 женщина была найдена и доставлена к автомобилю скорой медицинской помощи. Состояние пострадавшей уточняется.