Туристы из 118 стран мира посетили Крым за 10 месяцев этого года — Черняк

Сюжет Отдых в Крыму: новости, фото и полезные советы

В Крыму за 10 месяцев этого года отдохнуло около 80 тысяч иностранных туристов, передает Крыминформ со ссылкой на председателя комитета Госсовета РК по туризму, курортам и спорту Алексея Черняка.

В Крыму разработают приложение с достопримечательностями для туристов «Несмотря на всё, в Крым прибыло 79 148 иностранных туристов из 118 стран мира за 10 месяцев этого года», – сказал он.

Черняк добавил, что в 2019 году Крым принял туристов из 154 стран мира. Их было «на много десятков тысяч больше».