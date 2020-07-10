Туристы из Ростова совершили кражу в Крыму на сумму 225 тысяч рублей

Жители Ростова-на-Дону приехали в Крым. Преследуя злой умысел, они пробрались в дом 60-летней жительницы Симферополя. Злоумышленники украли денежные средства и золото, причинив ущерб на сумму более 225 тысяч рублей, передает пресс-служба МВД по республике.

Крымчанин украл у своей бабушки более полумиллиона рублей Отмечается, что жители Ростова по наводке 30-летнего местного жителя пробрались в дом к пострадавшей через окно, выловам решетки.

«Двое мужчин 22 и 19-лет похитили денежные средства и золотые изделия, причинив ущерб на сумму более 225 тысяч рублей», – уточнили в пресс-службе ведомства.