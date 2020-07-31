«Туристы жалуются на дороговизну». Можно ли бюджетно отдохнуть в Крыму?

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 30. АиФ-Крым №30 22/07/2020

Из-за закрытых для туристов границ этим летом Крым пользуется огромным спросом. Изголодавшиеся по путешествиям россияне готовы платить за отдых немалые деньги, иные путевки в стоимости давно догнали пятизвездочную Турцию. Можно ли в 2020 году бюджетно отдохнуть на полуострове, разбирался «АиФ-Крым».

Дорого и дёшево

Как сообщил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко, в Крыму за первые 10 дней июля отдохнули более 400 тысяч туристов. 37% из всех туристов прибыло авиатранспортом, 58% – по Крымскому мосту на автомобиле или автобусах. 4% отдыхающих прибывают в Крым посредством железнодорожного сообщения. Прогнозируется, что до конца июля в Крыму отдохнут около 1,5 млн туристов.

В Крыму незначительно подорожал отдых из-за COVID-19 — эксперт Многие жалуются на дороговизну. Да, где-то курортный бизнес уже пустился «во все тяжкие», пытаясь компенсировать неполученные в июне доходы.