Туризм в Крыму

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2020-07-11T11:112020-07-11T11:11https://cdn2.img.crimea.ria.ru/images//tourism_news/20200711/1118494561/Pravitelstvo-RF-sdelalo-50-skidku-shkolnikam-na-puteshestviya-v-Krym.htmlhttps://cdn2.img.crimea.ria.ru/images//111832/16/1118321635.jpgРИА Новости Крымhttps://crimea.ria.ru/i/ria_logo-blue.pngРИА Новости КрымПравительство РФ сделало 50% скидку школьникам на путешествия в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл — РИА Новости Крым. До конца летних каникул школьники старше 10 лет будут путешествовать поездами в Крым и Севастополь со скидкой 50%. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ, ссылаясь на соответствующее постановление.

«Скидка 50% распространяется на билеты в общих и плацкартных вагонах в поездах дальнего следования всех категорий», — сообщили в кабмине.

Согласно постановлению, подписанному премьер-министром страны Михаилом Мишустиным, оставшиеся 50% цены билета перевозчику будет субсидировать государство. В документе говорится, что субсидирование билетов предусмотрено только в этом году с 1 июня по 31 августа.

Что касается детей младше 10 лет, то для маленьких путешественников до пяти лет предусмотрен бесплатный проезд без предоставления дополнительного места, а остальные пользуются детским тарифом.

В начале июля сообщалось, что во второй половине месяца ожидается запуск новых железнодорожных пассажирских рейсов из Крыма в Вологду и обратно. Кроме того, начиная с 18 июля поезда «Симферополь – Екатеринбург» и «Екатеринбург — Симферополь» будет ходить в два раза чаще.

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