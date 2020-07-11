Туризм в Крыму

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2020-07-11T16:342020-07-11T21:04https://cdn2.img.crimea.ria.ru/images//tourism_news/20200711/1118495165/Kazhdyy-tretiy-turist-dobiraetsya-v-Krym-samoletom—Minkurortov.htmlhttps://cdn2.img.crimea.ria.ru/images//111825/78/1118257822.jpgРИА Новости Крымhttps://crimea.ria.ru/i/ria_logo-blue.pngРИА Новости КрымКаждый третий турист добирается в Крым самолетом – Минкурортов

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл — РИА Новости Крым. Около 35% туристов предпочитают добираться в Крым авиатранспортом. В этом году стоимость перелета в республику снизилась до 25% по сравнению с показателями прошлого курортного сезона. Такие данные озвучил министр курортов и туризма Вадим Волченко.

Более трети туристов добирается на полуостров самолетом, еще около 60% россиян предпочитают путешествия на машине или автобусе, а 5% выбирают поезда.

«Стоимость авиабилетов в Крым в июле-августе этого года в среднем снизилась на 15-25 % в зависимости от направления по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Расширение логистических возможностей и географии прилетов делает полуостров еще более доступным для россиян… В июле мы рассчитываем принять до 1,5 млн туристов, что сопоставимо с прошлым годом», — цитирует министра пресс-служба ведомства.

По его данным, только за первые 10 дней после официального старта туристического сезона в Крыму, регион посетили 400 тыс. отдыхающих. Увеличение числа авиарейсов и направлений помогают развития туризма в регионе, считает Волченко, так как поездки в Крым становятся доступнее для россиян.

Как писал РИА Новости Крым, в субботу в аэропорту Симферополя встретили первый прямой рейс ил Владивостока. Теперь двухпалубный лайнер будет курсировать между столицами Крыма и Приморья еженедельно.