Туризм в Крыму

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Что делать в Крыму?

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2020-07-12T08:492020-07-12T09:06https://cdn2.img.crimea.ria.ru/images//tourism/20200712/1118495473/Po-suvenirnym-lavkam-kafe-i-fudkortam-gde-v-Krymu-ugozhdayut-turistam.htmlhttps://cdn2.img.crimea.ria.ru/images/111143/59/1111435978.jpgРИА Новости Крымhttps://crimea.ria.ru/i/ria_logo-blue.pngРИА Новости КрымПо сувенирным лавкам, кафе и фудкортам: где в Крыму угождают туристам

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости Крым. Элеонора Павловская, Алена Хазинурова. Когда в Крыму 1 июля начался долгожданный туристический сезон, отели, набережные и пляжи в считанные дни наполнились сотнями туристов. Воспрянувшие духом владельцы пляжных кафе принялись зазывать посетителей, а работники точек по приготовлению стритфуда и сувенирные лавочки развернули активную торговлю, стараясь не упустить ни одного покупателя и, следовательно, рубля.

Пандемия коронавируса дала турсектору Крыма неожиданную возможность получить к себе туристов, ранее предпочитающих зарубежные курорты. Однако необходимо учесть, что эта публика весьма требовательна и уверена, что точно знает, что и сколько должно стоить. Бизнес оказался в ситуации, когда, с одной стороны, жизненно наверстать упущенную выгоду простоя и минимизировать понесенные в период самоизоляции потери. С другой – необходимо тратить средства на соблюдения требований Роспотребнадзора, чтобы сохранить саму возможность работать.

Каким путем пойдут предприниматели – взвинтят ценник или постараются заработать на обороте?

До недавнего времени представители сообщества индустрии гостеприимства Крыма заявляли о сохранении цен на уровне прошлого года. Однако заявления эти звучали в мае – июне, в обстановке полной неопределенности. Тогда турсообщество было готово сулить любые преференции вероятным гостям, лишь бы не уйти в полный минус. Сдержали ли местные предприниматели обещания или предпочли забыть, разбирались корреспонденты РИА Новости Крым. В фокусе постоянные спутники туристов – кафе, стритфуд и сувенирные лавочки.

ЮБК: цены сохранили – порции урезали

Южный берег Крыма немыслим без несчетного количества дворцов, музеев, памятников архитектуры и истории так же, как без всевозможных магнитиков, панно и тарелочек со знаменитыми изображениями Крыма.

Как правило, в подобных лавочках, как, в общем, в и в любой другой туристической точке мира, сложно найти что-то уникальное. Большинство сувениров производятся серийно в небольших крымских мастерских местными умельцами. Зато они доступны покупателям с любыми доходами.

«В этом году туристы предпочитают местные товары. Прямо так и спрашивают: «А это точно в Крыму делали?» – и только тогда берут», – рассказала РИА Новости Крым владелица сувенирного киоска в Ялте.

По словам предпринимательницы, она полностью отказалась от китайской продукции – и дорого, и ждать долго. А крымские мастерские охотно идут навстречу – принимают заказы на небольшие партии, могут сделать скидку или изменить дизайн.

«Некоторые мои поставщики даже согласились отдать небольшие партии на реализацию», – поделилась девушка и добавила, что у нее просто не было возможности все закупить.

Цены на сувениры местного производства, по словам собеседницы, не подняли ни производители, ни продавцы.

В нескольких метрах от сувенирной палатки расположился киоск с горячими бутербродами, самсой, булочками, водой, соками и кофе. Выбор не ахти, но если альтернативы нет, можно подкрепиться по пути на экскурсию. За прилавком расположилась улыбчивая женщина без медицинской маски, но в перчатках.

Стоимость горячего бутерброда, в зависимости от начинки, стартует от 120 рублей. Дороговато. Булочки дешевле – по 60 рублей, но очень маленькие. Бутылочка сока – 100 рублей, как и вода без газа. Кофе без молока из автомата – 80 рублей за маленький стаканчик. На вопрос «откуда такие цены», продавец смущенно пожимает плечами и сообщает, что не она их устанавливает.

Следующую попытку перекусить делаем в известном ресторане на выезде из Ялты. Обслуживание на уровне, улыбчивый персонал и почти полная посадка наталкивают на мысль, что самоизоляция не сильно отразилась на заведении.

Цены в меню практически не изменились, а вот ассортимент сузился. Многие сложные блюда временно не готовят. Как сообщил официант, «они не пользуются спросом, а потому руководство не видит смысла закупать для них продукты».

Когда принесли заказ, стало понятно, что еще изменилось в когда-то приятном месте. Цены хоть и остались на докоронавирусном уровне, порции заметно уменьшились. Обидно, но сэкономить решили на таких продуктах, как листовой салат и куриная грудка, а помидоры «черри» зачем-то заменили «сливкой». Последним разочарованием дня стал травяной чай. Если раньше чайник благоухал крымскими травами, сейчас в нем плавали несколько веточек неизвестного происхождения и пара полупрозрачных листиков.

Лучший сувенир из Крыма

В Алуште все несколько иначе. К удивлению корреспондентов РИА Новости Крым, большая часть продаваемых сувениров – иностранного производства. Как сообщили сотрудники сувенирных лавочек, товар остался с прошлого года, нового почти не заказывали.

«Цены на прошлогоднюю продукцию пришлось поднять, ее оплачивали по курсу», – сообщила продавец сувениров и добавила, что хозяева лавки пока не хотят закупать новый товар, поскольку не уверены, что туристы станут тратить деньги на сувениры.

А в расположенной рядом лавочке с крымскими маслами и косметикой совершенно другая картина – широкий выбор и весьма приемлемые цены.

«Косметика – самый лучший сувенир из Крыма», – сообщила сотрудница, а узнав, что перед ней не туристы, заверила, что цены не только не поднимали, но на дорогие позиции даже снизили.

«Хозяину выгодней больше продать, — сказала она. – А туристы, увидев невысокие цены, незаметно для себя набирают продукции в среднем на 1,5-2 тысячи рублей. В итоге все остаются довольны».

Изучать цены на еду оправились на набережную, где есть и недорогой стритфуд и вполне приличные кафе. Выбранная наугад шаверма порадовала и вкусом, и размером, и стоимостью. Единственное, что несколько озадачило – неопрятный вид повара и отсутствие маски.

Далее направились в знаменитый Профессорский уголок, где в прошлом году не раз посещали одно из кафе. Ценник разочаровал: стоимость блюд поднялась на треть, правда, сами порции остались неизменными.

«Мы не может обсуждать решение руководства», – сообщили сотрудники и добавили, что сейчас все дорожает, только зарплаты уменьшаются.

В зале была почти полная посадка, несмотря на достаточно раннее время. Выходит, гостей Алушты поднятые цены не отпугивают.

Цены повысят в августе

Пустынные в начале июня улочки Малого Иерусалима постепенно наполняются туристами. А вот сувенирные лавочки открылись далеко не все. Пообщавшись с продавцами, мы узнали, что сувенирные ряды откроются только к середине июля.

«Многие не готовы вкладывать деньги в товар, – пояснили нам и добавили, что, что у людей и так нет средств. – Все боятся, что турист не поедет и реализовать закупленное не удастся».

При этом сообщили, что цены на сувенирку поднимать пока не планируют – «клиента надо прикормить». Повышение цен возможно в августе, но незначительное, и только если будет много гостей.

А вот евпаторийские столовые встретили нас привычным для этого города обилием блюд и очень приемлемыми ценами. В Евпатории можно насчитать с десяток столовых со шведской линией, где можно вкусно и не дорого поесть в любое время года. Для более требовательной публики в районе центральной набережной работают несколько приличных ресторанов. Но стоимость блюд в них всегда была достаточно высокой.

Севастополь

Севастополь, как и другие города полуострова, готов предложить туристам не только многочисленные экскурсии, но и памятные сувениры с местным военно-морским колоритом. Киоски на набережных здесь открылись сразу после первого послабления карантинных мер. Туристы с удовольствием разглядывают разложенный на прилавках товар, но берут пока не очень охотно.

«В день удается продать совсем немного», – поделилась продавец Екатерина и добавила, что результаты сезона будут зависеть от числа приезжих.

Все майки, футболки и платья в морских цветах и с крымской символикой фирма Екатерины шьет сама. По словам предпринимательницы, хоть бизнес два месяца стоял, поднимать цены на товар она не собирается.

Несколько лучше складывается ситуация у владельцев точек стритфуда – если сувениры покупают только туристы, то клиенты бургерных и кофеен – это в том числе и местные жители.

«Если поток клиентов этим летом и снизится, то не значительно, – уверен владелец нескольких точек Николай. – Апрель и май были провальными, хотя мы и работали на вынос. Надеемся компенсировать потери в июле-августе».

Николаю удалось избежать закрытия точек во время самоизоляции, хоть это и было трудно. Загадывать, каким будет сезон, предприниматель не спешит – слишком быстро все меняется, сложно что-то планировать. Говорит, что смирился с ситуацией и просто работает, чтобы получить хоть какую-то прибыль.

Изучив точки уличного питания и сувенирные лавочки полуострова, пришли к выводу, что подавляющее число предпринимателей не стремится «выжать последнюю копейку» из гостей, а наоборот думает о способах привлечения новых покупателей. Что хорошо, значит, люди все же не живут одним днем. Конечно, есть и такие, кто готов урезать порции, сэкономить на сотрудниках, поднять цены.

Однако мы не можем однозначно сказать о причине таких действий: это может быть как желание увеличить маржу, так и условия поставщиков, как жадность, так и стоимость аренды. Каждый в сложившейся ситуации пытается найти оптимальный для него выход из положения. Остается надеяться, что Крым не только переживет это лето, но и оставит приятный отзыв в сердцах туристов. В противном случае следующий сезон может стать провальным в силу того, что люди не захотят ехать в регион, где из них пытались выжать по максимуму, не дав взамен ни качества, ни сервиса, ни тепла. Не погодного – человеческого.