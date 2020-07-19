Туризм в Крыму

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2020-07-19T17:112020-07-19T17:12https://cdn2.img.crimea.ria.ru/images//tourism/20200719/1118515383/Breloki-koshelki-serezhki—nastoyaschie-li-vashi-krymskie-suveniry.htmlhttps://cdn2.img.crimea.ria.ru/images//111835/85/1118358551.jpgРИА Новости Крымhttps://crimea.ria.ru/i/ria_logo-blue.pngРИА Новости КрымБрелоки, кошельки, сережки — настоящие ли ваши крымские сувениры

В этом году отпуск выдался особенным. Таким долгожданным после четырех стен самоизоляции и с риском быть сорванным из-за пандемии COVID-19. Курорты Крыма и Краснодарского края трещат по швам от количества отдыхающих, для которых в этом году осталось только два моря — Черное и Азовское. Ведь границы пока закрыты.

Как порадовать близких и друзей, оставшихся на «материке? Один из способов – привезти сувенир, который хоть немного сгладит огорчения из-за сорванного отпуска. Что не стыдно привезти из Крыма — в подборке РИА Новости Крым.

Магниты из гальки с рисунками рыбок на пляже в Феодосии, где проходит фестиваль рыбной кухни «Барабулька» Такое оно, крымское

Полусладкое, сладкое, сухое, красное, розовое и белое. А еще очень вкусное, впитавшее тепло крымского солнца. Крымское вино не нуждается в представлении, а бутылочка такого напитка — не только хороший подарок, но и повод для встречи. После долгой разлуки в изоляции…

Несмотря на то, что некоторые вина Крыма представлены в российских магазинах, на полуострове в фирменных торговых точках винзаводов можно найти вино с «изюминкой» – коллекционный или марочный напиток, в котором не только виноградный сок, но и история. Ну а кто совсем хорошо разбирается в крымских винах, найдет здесь то, что не доезжает до материковых прилавков. Или доезжает, но совсем по другим ценам.

Полезная грязь, розовая соль и пахучая косметика

Из Крыма можно привезти не только красивый, но и полезный подарок. Даже, может, не столько красивый, сколько именно полезный. Грязи Сакского озера хоть и имеют специфический запах, но ее свойства затмевают этот мелкий недостаток. Черная взвесь помогают избавиться от целлюлита, обладает хорошими скрабирующими свойствами и запускает благоприятные процессы в различных системах организма. Этот подарок точно оценят девушки и женщины.

Розовую соль из озера Сасык-Сиваш можно использовать не только для ванн, но и в пищу. Такая добавка пропитана крымским воздухом, ароматом степных трав и содержит практических полный перечень полезных для организма элементов таблицы Менделеева: хром, цинк, бром, магний, калий, кальций, йод и другие вещества. Считается, что розовая соль успокаивает нервную систему, очищает организм, нормализует обменные системы и лечит от простудных заболеваний.

Для милых дам также будет приятно получить в подарок что-нибудь из знаменитой крымской косметики, которая привлекает своей простотой составов и приятными свойствами. Ее делают из масел розы, лаванды, мяты, фенхеля и кориандра, растущих в Крыму.

Маски, обертывания, лосьоны, в общем, все, чтобы восстановить красоту после холода, тоски и изоляции!

Закат и розовые озера. Куда поехать в Крыму? Успокаивающий или бодрящий

Недорогой и при этом не менее приятный сувенир – это крымский сбор трав. Такой сувенир будет идеально подарить коллегам по работе или соседям. Вариаций чаев множества и по целям, и по вкусу. Чаще всего в состав отваров входит чабрец, зверобой, мелиса, шиповник, лепестки чайных роз.

Сбор можно пить как и «чистым», так и смешивая с черным или зеленым чаем для насыщенного вкуса. Лучше приглядеться к серьезности производителя, чтобы не привезти пустую сушеную траву.

Гость из Ялты

Считается, что ялтинский лук растет только в Крыму. И не просто в Крыму, а в строго определенных районах. Другого такого сладкого и хрустящего как яблоко нет больше нигде на свете.

Лук продается на трассах и рынках, однако нужно быть осторожным: иногда продавцы выдают «степную пародию» за оригинал. К сожалению, внешне «братьев» отличить тяжело. Это можно сделать, только попробовав лук на вкус. Если лук горчит – перед вами подделка, а если он сладкий как мед, значит, вы не ошиблись в выборе.

Ну или можно взять с собой человека, который в этом разбирается.

Крым у сердца

Для утонченных людей хороший подарком будет подвеска в форме полуострова. Для особо близких можно заказать украшение из драгоценных металлов, но есть не менее прекрасные версии из медицинского сплава.

Кроме кулонов в местных магазинчиках есть также разные вариации украшений из малахита, янтаря и полудрагоценных камней. Крымские мастера, кстати, действительно умеют делать очень неплохие вещи по вполне доступным ценам.

Кусочек полуострова во дворе

Для дачников идеальным подарком будет саженец, приобретенный в Никитском ботаническом саду. Там же можно получить совет по выбору того или иного растения в зависимости от региона и климата, где будет посажен живой подарок. В общем, уточните, районировано ли растение.

Саженцы и семена редких экземпляров в саду счастливого обладателя подарка много лет будут радовать всю его семью и вызывать удивление у соседей. Зависть, правда, возможно, тоже…