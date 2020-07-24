Туризм в Крыму

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2020-07-24T09:402020-07-24T09:40https://cdn2.img.crimea.ria.ru/images//tourism/20200724/1118541549/Krym-prinyal-pervyy-million-otdykhayuschikh—Aksenov.htmlhttps://cdn2.img.crimea.ria.ru/images//111850/54/1118505429.jpgРИА Новости Крымhttps://crimea.ria.ru/i/ria_logo-blue.pngРИА Новости КрымКрым принял первый миллион отдыхающих – Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл — РИА Новости Крым. В Крыму насчитали первый миллион отдыхающих, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, объем туристического потока сейчас беспрецедентный, а уровень загрузки средств размещения на Южном берегу Крыма, по данным Министерства курортов и туризма республики, достигает 95%.

«Во многих четырех-пяти звездочных гостиницах продано 100% номеров на июль-август включительно. В среднем по Крыму номерной фонд заполнен на 70%. Уровень и глубина бронирования отелей и санаториев на сентябрь-октябрь продолжают расти», — написал Аксенов на своей странице в Facebook.

Глава республики добавил, что увеличивается и количество средств размещения, которые готовы принимать туристов. Сегодня на полуострове работают 727 санаториев и отелей.

Аксенов уточнил, что более трети отдыхающих – около 32,1% — прибыли на полуостров самолетами, 4,8% — по железной дороге, 63,1% — на машине по Крымскому мосту.

Туристический сезон на полуострове начался в этом году позже из-за пандемии коронавируса. С 15 июня в отелях и санаториях Крым могли отдохнуть только местные жители, а с 1 июля республику начали посещать туристы с материка.