Турпоток в Крым на четверть превысил показатели доковидного 2019 года

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За семь месяцев текущего года Крым посетило более 5 миллионов туристов, что на 27% выше аналогичного периода «доковидного» 2019 года. Об этом на своих страницах в социальных сетях написал глава республики Сергей Аксёнов.

О преодолении отметки в 5 миллионов гостей Сергей Аксёнов рассказал своим подписчикам, приведя данные Министерства курортов и туризма Республики Крым.

Из общего потока за январь-июль 2021 года 60% путешественников прибыли по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 32% – авиасообщением, 8% – по железной дороге.

За первые два месяца лета в республике отдохнуло более 3 миллионов человек, что вдвое больше аналогичного периода 2020-го, и на 13%, чем за июнь-июль «доковидного» 2019 года.

Минувший месяц в Республике Крым гостей принимали более 1 тысячи отелей и санаториев общей вместимостью более 155 тысяч мест. Их средняя загрузка превысила 82%, в отдельных регионах достигла 90-95%, тогда как 2 года назад объекты в среднем в этот период были загружены на три четверти.

По данным крымского управления Федеральной налоговой службы, за полгода 2021-го прямые отчисления в бюджет от туристической отрасли составили свыше 2 миллиардов рублей. Это почти на 55% больше суммы налоговых поступлений за этот же период год назад.