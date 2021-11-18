Турпоток в Крым вырос на треть в первую неделю ноября

В Крыму число отдохнувших туристов в первую неделю ноября выросло на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает Крыминформ, ссылаясь на министра курортов и туризма РК Вадима Волченко.

В Крыму пройдет Межрегиональный турфорум «Интурмаркет. Открытый Крым» «В Крыму за первую неделю ноября отдохнуло более 130 тысяч гостей, это на 33% выше, чем в 2020 году, когда никаких дополнительных ограничений не было», – уточнил он.

Напомним, что с 30 октября по 7 ноября включительно в РФ были нерабочий дни. Затем в Крыму ввели QR-коды для размещения в отелях и входа в досуговые заведения.