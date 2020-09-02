Турпоток в Севастополе вырос на 20% в июле по сравнению с прошлым годом

Сюжет Отдых в Крыму: новости, фото и полезные советы

Турпоток в Севастополе в июле вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, передают «РИА Новости (Крым)», ссылаясь на и.о. губернатора города Михаила Развожаева.

В Крыму отдохнуло более 2,1 млн туристов в августе «С 1 июля начали сезон полноценный после снятия ограничений и уже плюс 20% фиксируем», — отметил он.

В июле 120 тысяч человек разместились в севастопольских средствах размещения и около 500 тысяч человек посетили город с экскурсионной целью.