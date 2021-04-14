Турсезон с высокой загрузкой в Крыму может начаться уже в мае – эксперт

В связи с ограничением авиасообщения с Турцией многие российские туристы будут рассматривать Крым для проведения отдыха, что может спровоцировать раннее начало туристического сезона. Массово туристы могут начать ехать в Крым уже в конце мая. Об этом сообщил доцент кафедры туризма Таврической академии КФУ Игорь Вахрушев, передает пресс-служба вуза.

Ограничения на полеты в Турцию привлекут туристов в Крым — власти РК По словам эксперта, с начала сезона в Крыму ожидается повышение потока туристов, и уже к концу мая возможна высокая загрузка санаториев и средств размещения, близкая к показателям конца июня 2019 года.

«Туроператоры не могут гарантировать, что с первого июня в Турцию возобновят чартеры. Возможно, сам турист не захочет рисковать и дополнительно тратить время, силы и деньги на альтернативные пути въезда в Турцию. Кроме того, в случае заболевания туристам придётся искать страховку, которая сможет покрыть лечение от коронавируса в Турции, что явно повышает расходы на отдых», – рассказал Игорь Вахрушев.