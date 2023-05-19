Тушить мясо с луком в собственной подливе — слишком просто и не всегда уместно, особенно когда на пороге гости. Поэтому редакция «Со Вкусом» предлагает вам взять на вооружение немного необычный, но очень изысканный рецепт — тушеная говядина в чае. Поверьте, она станет настоящим открытием даже для опытных хозяек.

Готовое мясо получается настолько мягким, что прямо распадается на отдельные волокна, а уровень сочности идет в сравнение разве что с мякотью арбуза. Причем метод готовки данного блюда совершенно не сложный, со своей изюминкой, так сказать!

Тушеная говядина в чае: нюансы приготовления

Добиться тающего во рту мяса можно благодаря нескольким хитростям. Во-первых, нарезайте говядину несколько крупнее, чем обычно (примерно 4 на 5 см). Во-вторых, жарьте мясную заготовку на среднем огне до приятной золотистой корочки. В-третьих, черный чай заваривайте исключительно с сахаром и лимоном. Такой напиток придаст готовому блюду насыщенного аромата, а сама подлива обретет аппетитный карамельный оттенок.

Ингредиенты

Говядина1 кг Черный чай4 г Лук2 шт. Вода300 мл Сахар1 ч. л. Пшеничная мука1 ст. л. Лимонный сок1 ч. л. Подсолнечное масло4 ст. л.

Приготовление

Для начала заварите чай в 300 мл кипятка. Добавьте лимон и сахар, размешайте. Мясо обжарьте на хорошо разогретой сковороде до румяности и переложите в тарелку. Следом за мясом обжарьте нарезанный полукольцами лук, влейте чай, всыпьте специи по вкусу. Посолите, поперчите и доведите до кипения. Выложите мясо обратно в сковороду и оставьте тушить под крышкой около 50 минут. Время приготовления зависит от размера кусочков и природной жесткости мяса. За 2 минуты до готовности добавьте муку для загустения соуса и перемешайте. В конце можете всё посыпать рубленой петрушкой или укропом.

Нежная, ароматная и очень аппетитная говядина в чайной подливке готова! Такое мясо отлично подходит к всевозможным гарнирам: хоть к картошке, хоть к макаронам или каше. Также обратите внимание на следующее мясное лакомство — томленая говядина с луком и чесноком.