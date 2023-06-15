В кулинарной копилке каждой хозяйки есть свой любимый рецепт тушеной капусты, которому она не изменяет. Но когда душа требует экспериментов, на помощь приходит редакция «Со Вкусом». Предлагаем попробовать, до чего же сытной и ароматной получается тушеная капуста на сковороде.

Перед началом термообработки овоща можете его как нашинковать классическим способом (мелко или крупно), так и нарезать небольшими кусочками, напоминающими квадраты. Выбирайте тот метод нарезки капусты, который вам по душе.

Сытная тушеная капуста на сковороде: хитрый трюк

Если во время приготовления вы будете ощущать кислинку, советуем добавить сахар. Небольшое количество этого ингредиента позволит сбалансировать вкус тушеной капусты. Сахар поможет его откорректировать, и готовое блюдо выйдет бесподобным.

Ингредиенты

Капуста белокочанная500 г Лук1 шт. Морковь1 шт. Сметана1 ст. л. Томатная паста3 ст. л. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Вода1 стак. Подсолнечное масло3 ст. л. Винный уксус2 ст. л. Лавровый лист1 шт.

Приготовление

Очистите морковь. Натрите ее на терке. Очистите репчатый лук. Нарежьте его четвертинками. Снимите с капусты верхние листья и срежьте кочерыжку.На разогретой сковороде с подсолнечным маслом обжарьте репчатый лук до мягкости. Затем добавьте морковь. Хорошенько перемешайте. Держите овощи на огне в течение 3–4 минут. Мелко нашинкуйте белокочанную капусту. Добавьте ее к остальным овощам на сковороде. Хорошенько перемешайте. Влейте воду. Накройте сковороду крышкой. Тушите овощи на слабом огне в течение 20 минут.Добавьте к капусте томатную пасту и сметану. Положите лавровый лист. При необходимости долейте еще небольшое количество воды. Добавьте винный уксус. Тщательно перемешайте все ингредиенты. Через 5 минут добавьте к капусте соль и черный молотый перец. Хорошенько перемешайте. Выключите огонь. Оставьте капусту под крышкой еще на 10 минут. Готово!

Перед подачей обязательно промойте пучок свежего укропа. Затем просушите его, используя бумажное полотенце, и очень мелко нарежьте зелень. Выложите тушеную капусту на тарелку, присыпьте ее рубленым укропом и только потом презентуйте блюдо родным.