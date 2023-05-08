Тушеная капуста с грибами и картофелем: сытное блюдо за 1 час

Это овощное блюдо станет отличным гарниром к мясу или самостоятельным обедом.
Его рецепт понравится и тем, кто старается придерживаться постного меню в соответствующее время.
Для его приготовления нужны такие продукты:
- 1 кочан капусты (желательно молодой);
- по полторы луковицы и моркови;
- 0,2 килограмма шампиньонов;
- 0,2 килограмма картофеля;
- 0,03 килограмма подсолнечного масла;
- пара лавровых листочков;
- 2 столовые ложки томатного соуса;
- черный молотый перец и соль по вкусу.
Морковь натрите на терке с крупными ячейками, а лук мелко нарежьте.
Затем нашинкуйте белокочанную капусту соломкой.
Влейте на сковородку рафинированное подсолнечное масло и поставьте ее на огонь.
Когда посуда разогреется, протушите лук с морковью в течение нескольких минут.
Хорошенько промойте грибы и нарежьте полосками. Затем добавьте их к содержимому сковороды, оставив на 3 минуты.
После внесите туда же томатный соус и держите на огне еще 1 минуту.
ВАЖНО! Не забывайте постоянно помешивать овощную массу.
Поставьте вариться картофель (15 минут после кипения воды).
В подходящий по размеру казан переложите капустную массу.
Добавьте к ней соль и перец, а затем поставьте тушиться на 20 минут.
Нарежьте готовый картофель и отправьте его в казан.
Держите блюдо на плите еще 10 минут.