Тушеная капуста с грибами и картофелем: сытное блюдо за 1 час

Это овощное блюдо станет отличным гарниром к мясу или самостоятельным обедом.

Его рецепт понравится и тем, кто старается придерживаться постного меню в соответствующее время.

Для его приготовления нужны такие продукты:

1 кочан капусты (желательно молодой);

по полторы луковицы и моркови;

0,2 килограмма шампиньонов;

0,2 килограмма картофеля;

0,03 килограмма подсолнечного масла;

пара лавровых листочков;

2 столовые ложки томатного соуса;

черный молотый перец и соль по вкусу.

Морковь натрите на терке с крупными ячейками, а лук мелко нарежьте.

Затем нашинкуйте белокочанную капусту соломкой.

Влейте на сковородку рафинированное подсолнечное масло и поставьте ее на огонь.

Когда посуда разогреется, протушите лук с морковью в течение нескольких минут.

Хорошенько промойте грибы и нарежьте полосками. Затем добавьте их к содержимому сковороды, оставив на 3 минуты.

После внесите туда же томатный соус и держите на огне еще 1 минуту.

ВАЖНО! Не забывайте постоянно помешивать овощную массу.

Поставьте вариться картофель (15 минут после кипения воды).

В подходящий по размеру казан переложите капустную массу.

Добавьте к ней соль и перец, а затем поставьте тушиться на 20 минут.

Нарежьте готовый картофель и отправьте его в казан.

Держите блюдо на плите еще 10 минут.