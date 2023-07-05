Рецепты Тушеная капуста с мясом для ВСУ – готовим в котле вместе с шеф-поваром По Admin - 5 июля, 2023 0 38 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Украинский шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес Браво поделился с читателями рецептом тушеной капусты, которую готовил для наших защитников. Украинские военные мужественно защищают нас от врага. Чтобы иметь достаточно сил, нужно хорошо питаться. Эктор Хименес-Браво приготовил простое, но сытное блюдо из доступных ингредиентов – тушеную капусту с мясом для ВСУ. Читайте также Блюда мировой кухни у вас дома: 3 рецепта из курятины, которые стоит попробовать Ее легко приготовить как в котле, так и в кастрюле на домашней кухне. Мясо выбирайте на свой вкус, ведь одинаково подходит и курятина, и говядина или свинина. Рецепт тушеной капусты с мясом в котле Время: 1 час Порции: 6 Ингредиенты: – 500 граммов мяса; – 700 граммов капусты; – морковь; – репчатый лук; – помидор; – соль; – черный молотый перец; – свежая зелень; – масло для жарки; – стакан холодной воды. Приготовление: Мясо жарим в котле с использованием растительного масла до образования корочки. В котел добавляем произвольно нарезанный лук и морковь. Жарим смесь еще несколько минут. Добавляем в сосуд мелко нарезанные помидоры, белокочанную капусту, стакан холодной воды, соль и черный молотый перец. Тушим блюдо 15 – 20 минут под закрытой крышкой. Подаем блюдо горячим и наслаждаемся вкусом. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить 5 самых колоритных блюд закарпатской кухни. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Жареное молоко – такой вкусной закуски вы еще не пробовалиМолочные батоны – вкус детства на вашем столеТри лучших рецепта маринадов для шашлыкаЗапеченные суши в форме из-под кексов – рецепт для ленивыхКлубничное наслаждение – рецепт холодного сырника без выпечки