Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить тушеный картофель по-корейски. Картофель выбирайте сортов, в которых содержится мало крахмала. Например, красный. Овощи добавляются опционально, можно готовить без них. Количество острого перца регулируйте на свой вкус. В начале картофель слегка обжаривают, а затем тушат в специальном соевом соусе с овощами. На вкус он получается ароматным, остреньким и слегка сладковатым.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи / Картофель Блюдо: Горячие блюда / Гарниры География кухни: Корейская / Азиатская Диета: Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Картофель 500 Грамм
- Морковь 1/2 Штуки
- Лук репчатый 1/2 Штуки
- Перец сладкий болгарский 1 Штука
- Чеснок 1 Зубчик
- Масло растительное 1 Ст. ложка
- Соевый соус 3 Ст. ложки
- Масло кунжутное 2 Чайных ложки
- Кукурузный сироп 1 Ст. ложка
- Сахар 1/3 Ст. ложки
- Вода 120 Миллилитров
- Перец черный молотый 1/3 Чайных ложки
- Красный перец молотый 1/3 Чайных ложки
- Кунжут жареный 1/2 Чайных ложки
Количество порций 2
Калорийность
94 ккал
Калорийность
2 г
Белки
4 г
Жиры
14 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Тушеный картофель по-корейски»
Подготовьте все ингредиенты.
Для соуса смешайте соевый соус, воду, кукурузный сироп, сахар, измельченный чеснок, черный и красный молотый перец.
Картофель помойте, очистите и нарежьте крупными ломтиками. Сладкий перец, репчатый лук и морковь тоже нарежьте крупными кусочками.
В небольшом количестве растительного масла слегка обжарьте картофель 4-5 минут.
Добавьте морковь, влейте соус и доведите до кипения. Накройте крышкой и тушите еще 5-6 минут, картофель должен оставаться твердым.
Добавьте репчатый лук и сладкий перец. Тушите еще 3-4 минуты. Картофель должен впитывать в себя соус. В конце полейте кунжутным маслом.
Перед подачей посыпьте жареным кунжутом. Тушеный картофель по-корейски готов, приятного вам аппетита!