Тушеный картофель по-корейски

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Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить тушеный картофель по-корейски. Картофель выбирайте сортов, в которых содержится мало крахмала. Например, красный. Овощи добавляются опционально, можно готовить без них. Количество острого перца регулируйте на свой вкус. В начале картофель слегка обжаривают, а затем тушат в специальном соевом соусе с овощами. На вкус он получается ароматным, остреньким и слегка сладковатым.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи / Картофель Блюдо: Горячие блюда / Гарниры География кухни: Корейская / Азиатская Диета: Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

  • Картофель 500 Грамм
  • Морковь 1/2 Штуки
  • Лук репчатый 1/2 Штуки
  • Перец сладкий болгарский 1 Штука
  • Чеснок 1 Зубчик
  • Масло растительное 1 Ст. ложка
  • Соевый соус 3 Ст. ложки
  • Масло кунжутное 2 Чайных ложки
  • Кукурузный сироп 1 Ст. ложка
  • Сахар 1/3 Ст. ложки
  • Вода 120 Миллилитров
  • Перец черный молотый 1/3 Чайных ложки
  • Красный перец молотый 1/3 Чайных ложки
  • Кунжут жареный 1/2 Чайных ложки

Количество порций 2

Калорийность

94 ккал

Калорийность

2 г

Белки

4 г

Жиры

14 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Тушеный картофель по-корейски»

Тушеный картофель по-корейски

Подготовьте все ингредиенты.

Тушеный картофель по-корейски

Для соуса смешайте соевый соус, воду, кукурузный сироп, сахар, измельченный чеснок, черный и красный молотый перец.

Тушеный картофель по-корейски

Картофель помойте, очистите и нарежьте крупными ломтиками. Сладкий перец, репчатый лук и морковь тоже нарежьте крупными кусочками.

Тушеный картофель по-корейски

В небольшом количестве растительного масла слегка обжарьте картофель 4-5 минут.

Тушеный картофель по-корейски

Добавьте морковь, влейте соус и доведите до кипения. Накройте крышкой и тушите еще 5-6 минут, картофель должен оставаться твердым.

Тушеный картофель по-корейски

Добавьте репчатый лук и сладкий перец. Тушите еще 3-4 минуты. Картофель должен впитывать в себя соус. В конце полейте кунжутным маслом.

Тушеный картофель по-корейски

Перед подачей посыпьте жареным кунжутом. Тушеный картофель по-корейски готов, приятного вам аппетита!

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