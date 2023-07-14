Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить тушеный картофель по-корейски. Картофель выбирайте сортов, в которых содержится мало крахмала. Например, красный. Овощи добавляются опционально, можно готовить без них. Количество острого перца регулируйте на свой вкус. В начале картофель слегка обжаривают, а затем тушат в специальном соевом соусе с овощами. На вкус он получается ароматным, остреньким и слегка сладковатым.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи / Картофель Блюдо: Горячие блюда / Гарниры География кухни: Корейская / Азиатская Диета: Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Картофель 500 Грамм

Морковь 1/2 Штуки

Лук репчатый 1/2 Штуки

Перец сладкий болгарский 1 Штука

Чеснок 1 Зубчик

Масло растительное 1 Ст. ложка

Соевый соус 3 Ст. ложки

Масло кунжутное 2 Чайных ложки

Кукурузный сироп 1 Ст. ложка

Сахар 1/3 Ст. ложки

Вода 120 Миллилитров

Перец черный молотый 1/3 Чайных ложки

Красный перец молотый 1/3 Чайных ложки

Кунжут жареный 1/2 Чайных ложки

Количество порций 2

Калорийность

94 ккал

Калорийность

2 г

Белки

4 г

Жиры

14 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Тушеный картофель по-корейски»

Подготовьте все ингредиенты.

Для соуса смешайте соевый соус, воду, кукурузный сироп, сахар, измельченный чеснок, черный и красный молотый перец.

Картофель помойте, очистите и нарежьте крупными ломтиками. Сладкий перец, репчатый лук и морковь тоже нарежьте крупными кусочками.

В небольшом количестве растительного масла слегка обжарьте картофель 4-5 минут.

Добавьте морковь, влейте соус и доведите до кипения. Накройте крышкой и тушите еще 5-6 минут, картофель должен оставаться твердым.

Добавьте репчатый лук и сладкий перец. Тушите еще 3-4 минуты. Картофель должен впитывать в себя соус. В конце полейте кунжутным маслом.

Перед подачей посыпьте жареным кунжутом. Тушеный картофель по-корейски готов, приятного вам аппетита!