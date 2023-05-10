Рецепты Тушеный картофель с мясом – вкусный обед без лишних трудностей По Admin - 10 мая, 2023 0 37 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Остался кусочек мяса, и вы не знаете, что с ним приготовить? Попытайтесь тушить его с картофелем и овощами – это очень вкусно. Тушеный картофель с мясом – отличный вариант для обеда или ужина. Такое блюдо довольно легко готовить, оно сытное и очень вкусное. Читайте также Вкусно и полезно: рецепт чечевицы с куриными голеньми по-европейски Состав овощей можно менять в зависимости от сезона, но неизменными останутся картофель и морковь. Подавайте блюдо с кусочком хлеба к соусу, который останется на тарелке. Рецепт тушеного картофеля с мясом Время: 90 минут Ингредиенты: – картофель; – репчатый лук; – мясо; – морковь; – сладкий перец; – масло; – майонез; – соль; – перец; – травы сухие; – сухой чеснок. Приготовление: Очищенные овощи нарезаем произвольными кусочками. Мясо тоже нарезаем кусочками и перемешиваем все вместе. Для вкуса добавляем 1 столовую ложку майонеза и заливаем все ингредиенты горячей водой, чтобы она их покрывала. Закрываем крышкой и отправляем на небольшой огонь в час. Через час перемешиваем, проверяем и по желанию оставляем еще на 30 минут или исключаем. Блюдо готово. Приятного аппетита! На Перекоп.инфо можно прочитать про:Давний гуцульский рецепт – готовим коломыйские кныдли из картофеляОдин из самых простых десертов – рецепт с печеньем и заварным кремомКак приготовить мраморный кекс – рецепт за считанные минутыБез лишних калорий – рецепт куриного ролла в лавашеДва ингредиента и готово – рецепт желейных рулетиков