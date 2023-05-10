Тушеный картофель с мясом – вкусный обед без лишних трудностей

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Остался кусочек мяса, и вы не знаете, что с ним приготовить? Попытайтесь тушить его с картофелем и овощами – это очень вкусно.

Тушеный картофель с мясом – отличный вариант для обеда или ужина. Такое блюдо довольно легко готовить, оно сытное и очень вкусное.

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Состав овощей можно менять в зависимости от сезона, но неизменными останутся картофель и морковь. Подавайте блюдо с кусочком хлеба к соусу, который останется на тарелке.

Рецепт тушеного картофеля с мясом

  • Время: 90 минут

Ингредиенты:
– картофель;
– репчатый лук;
– мясо;
– морковь;
– сладкий перец;
– масло;
– майонез;
– соль;
– перец;
– травы сухие;
– сухой чеснок.

Приготовление:

  • Очищенные овощи нарезаем произвольными кусочками. Мясо тоже нарезаем кусочками и перемешиваем все вместе.
  • Для вкуса добавляем 1 столовую ложку майонеза и заливаем все ингредиенты горячей водой, чтобы она их покрывала.
  • Закрываем крышкой и отправляем на небольшой огонь в час.
  • Через час перемешиваем, проверяем и по желанию оставляем еще на 30 минут или исключаем. Блюдо готово.

Приятного аппетита!

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