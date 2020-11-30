У кого лучше заказать окна в Севастополе?

Пластиковые окна обеспечивают хорошую тепло- и звуко- изоляцию, и выглядят престижно в любой современной квартире. Для того, чтобы оконной проем выглядел законченной и цельной конструкцией, хорошо гармонирующей с общим интерьером помещения, вместе с пластиковыми окнами устанавливаются пластиковые откосы. Пластиковые откосы располагаются в плоскости между внутренней поверхностью стены и оконной рамой, образуя вместе с другими взаимодополняющими элементами оконного проема единую конструкцию. Рекомендуем вам по хорошей цене заказать окна в Севастополе.

Использование пластиковых откосов, в отличие от «совковых» оштукатуренных и покрашенных откосов, позволяет сохранить в квартире больше тепла, и улучшает дизайн любого интерьера. Обычно пластиковые откосы дополнительно утепляются минерализованной ватой, которую закладывают между стеновой панелью и пластиком. Установка пластиковых откосов происходит сразу после установки пластиковых окон в оконный проем. Вас может заинтересовать на металлопластиковые окна цена.

Монтаж откосов пластиковых окон осуществляется в определенном порядке, где самое первое действие — это подготовка поверхности стен к дальнейшей работе, включающая в себя удаление старой штукатурки. Затем внутренняя часть пластикового откоса утепляется минерализованной ватой, после чего осуществляется непосредственно монтаж пластикового откоса. На заключительном этапе, после установки пластикового уголка, заделываются все наружные швы и стыки под подоконником, и на этом процедура монтажа откоса завершается.

Откосы могут быть аналогичного цвета с оконной рамой или могут иметь другой оттенок, в зависимости от желаемого дизайна интерьера. Материалы, из которых изготавливаются пластиковые откосы, абсолютно безвредны, и обладают целым набором уникальных свойств.

Во-первых — это долговечность. Срок службы пластиковых окон, устанавливаемых совместно с откосами, измеряется десятилетиями. При этом никакого особого ухода не требуется ни по отношению к пластиковым окнам, ни по отношению к откосам — при загрязнении или напылении их можно протирать, после чего они сразу приобретают свой первоначальный вид.

Во-вторых, поливинилхлорид, из которого изготавливаются пластиковые окна и откосы позволяет создавать оконные конструкции с потрясающей звукоизоляцией. Даже если Ваша квартира выходит окнами на широкий проспект мегаполиса, установка пластиковых окон способна в значительной степени минимизировать уровень шума с улицы, сделав его чуть заметным, а при установке двух- и трех- камерных стеклопакетов зашумленность городских улиц становится и вовсе незначительной.

В-третьих, современные технологии изготовления пластиковых окон и откосов предполагают сохранение тепла в квартире при корректной установке стеклопакета. В этом отношении, пластиковым окнам и откосам альтернативы просто не существует. Пластиковые окна, вмонтированные совместно с откосами создадут впечатление совершенства формы и дизайна в

Вашей квартире, а также сохранят домашнее тепло и защитят жильцов квартиры от уличного шума.