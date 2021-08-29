У кого заказать ландшафтный дизайн дачи?

Организация дачного участка

Организация дачного участка – это непростая задача, требующая комплексного подхода. Нередко на обустройство участка уходит несколько лет. Специалисты конечно делают все это гораздо быстрее, но если вы твердо намерены сделать все своими руками, то вам нужно узнать о некоторых правилах ландшафтных работ и последовательности операций.

Прежде всего, нужно сделать проект. При этом проектированием нужно заниматься непосредственно на дачном участке. Не нужно составлять проект, сидя в городской квартире. Да там более уютно, но особенностей дачного участка вы оттуда не увидите. Если на территории участка уже растут какие-либо полезные для вас растения, не спешите от них избавляться. Но, разумеется, особое внимание следует уделить строительству дома или коттеджа. Актуальную информацию по этой теме вы можете узнать подробнее здесь. Специалисты компании «Русские газоны» продумают, просчитают все детали и благоустроят Ваш сад таким образом, чтобы свести к минимуму заботы по уходу. Рекомендуем вам обращаться в эту компанию.

Лучше попробуйте организовать преемственность старого и нового ландшафта. Проще говоря, оставляете большие деревья на своих местах, учитываете их расположение при проектировании построек. При этом постройки должны планироваться с учетом имеющегося рельефа. Как правило, это дом, пара хозяйственных построек, беседки, непременно баня, возможно гараж.

Начинать работы нужно с сооружения дренажа. В Российских условиях он просто необходим. Какой именно дренаж вы выберете: открытый, закрытый или засыпной, зависит от ваших предпочтений и особенности грунта. Далее вам нужно организовать подъездные пути. Они должны быть сделаны таким образом, чтобы нанести как можно меньший ущерб природе вашего участка. Проще всего соорудить гравийную дорогу. После этого можно приступать к строительству. А завершающим этапом станет ландшафтный дизайн дачи.