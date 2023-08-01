У плиты весь день не стою, а получается вкусно. Торт за 20 минут вместе с выпечкой

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Шоколадные торты составляют большую часть кондитерских изделий в мире. Раньше соотношение шоколадных, фруктовых и ванильных тортов было более менее одинаковым. Однако, в период, когда производство шоколада стало дешевле и доступнее для кондитеров, вырос спрос на торты и пирожные из шоколада.

Вероятно, пражский торт стал востребованным благодаря идее вкуса и красоты шоколадных тортов. Производство этого вида десертов составляет 60% всего рынка кондитерских изделий.

Расскажем, как самостоятельно приготовить шоколадный торт.

Ингредиенты:

  • мука — 200 г;
  • сахар — 200 г;
  • молоко — 250 мл;
  • какао порошок — 25 г;
  • масло растительное — 80 мл;
  • соль -1/3ч.л.;
  • сода -1/2ч.л.;
  • уксус 9% — 1 ст.л.

Ингредиенты для крема:

  • вареное сгущенное молоко — 180 г;
  • сметана 20% — 2 ст. л.

Приготовление:

В миске соединяем муку с сахарным песком, солью и какао-порошком. Сыпучие ингредиенты перемешиваем, выливаем молоко и растительное масло, перемешиваем.

При помощи блендера замешиваем бисквитное тесто без комков. Постепенно в тесто выливаем уксус и высыпаем соду, тщательно перемешиваем.

Застилаем противень пергаментом, выливаем на поверхность тесто, выравниваем по дну.

У плиты весь день не стою, а получается вкусно. Торт за 20 минут вместе с выпечкой

Выпекаем бисквит при 180 градусах в духовке максимум 15 минут.

После выпекания удаляем неровные края бисквита ножом. Пока бисквит остываем, взбиваем миксером сгущенное молоко со сметаной до состояния крема.

Разрезаем бисквит на несколько одинаковых коржей.

У плиты весь день не стою, а получается вкусно. Торт за 20 минут вместе с выпечкой

Верхушку каждого коржа смазываем кремом, собираем трехслойный торт.

У плиты весь день не стою, а получается вкусно. Торт за 20 минут вместе с выпечкой

Покрываем бока торта кремом.

Измельчаем в блендере обрезки коржа, посыпаем крошкой торт. Оставляем торт на пару часов в холодильнике для пропитки.

У плиты весь день не стою, а получается вкусно. Торт за 20 минут вместе с выпечкой

Можно подавать торт к столу сразу, однако, он будет не столь пропитанным.

У плиты весь день не стою, а получается вкусно. Торт за 20 минут вместе с выпечкой

Получается шоколадный торт для домашнего чаепития с друзьями.

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