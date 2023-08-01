У плиты весь день не стою, а получается вкусно. Торт за 20 минут вместе с выпечкой

Шоколадные торты составляют большую часть кондитерских изделий в мире. Раньше соотношение шоколадных, фруктовых и ванильных тортов было более менее одинаковым. Однако, в период, когда производство шоколада стало дешевле и доступнее для кондитеров, вырос спрос на торты и пирожные из шоколада.

Вероятно, пражский торт стал востребованным благодаря идее вкуса и красоты шоколадных тортов. Производство этого вида десертов составляет 60% всего рынка кондитерских изделий.

Расскажем, как самостоятельно приготовить шоколадный торт.

Ингредиенты:

мука — 200 г;

сахар — 200 г;

молоко — 250 мл;

какао порошок — 25 г;

масло растительное — 80 мл;

соль -1/3ч.л.;

сода -1/2ч.л.;

уксус 9% — 1 ст.л.

Ингредиенты для крема:

вареное сгущенное молоко — 180 г;

сметана 20% — 2 ст. л.

Приготовление:

В миске соединяем муку с сахарным песком, солью и какао-порошком. Сыпучие ингредиенты перемешиваем, выливаем молоко и растительное масло, перемешиваем.

При помощи блендера замешиваем бисквитное тесто без комков. Постепенно в тесто выливаем уксус и высыпаем соду, тщательно перемешиваем.

Застилаем противень пергаментом, выливаем на поверхность тесто, выравниваем по дну.

Выпекаем бисквит при 180 градусах в духовке максимум 15 минут.

После выпекания удаляем неровные края бисквита ножом. Пока бисквит остываем, взбиваем миксером сгущенное молоко со сметаной до состояния крема.

Разрезаем бисквит на несколько одинаковых коржей.

Верхушку каждого коржа смазываем кремом, собираем трехслойный торт.

Покрываем бока торта кремом.

Измельчаем в блендере обрезки коржа, посыпаем крошкой торт. Оставляем торт на пару часов в холодильнике для пропитки.

Можно подавать торт к столу сразу, однако, он будет не столь пропитанным.

Получается шоколадный торт для домашнего чаепития с друзьями.