У себя на на даче, к помидорам, всегда подсаживаю «соседей». 5 растений, от которых польза будет обоюдная

Помидоры – это цари теплиц. Для них, как правило, отводятся большие территории, хотя общего пространства на огороде не так много.

Мы придумали практичное решение, чтобы сделать участок под помидоры более полезным. Для этого нужно заняться организацией пространства и подселить соседей.

Причем растения должны расти снизу, не мешая томатам. От такой рассадки должно быть хорошо всем культурам.

Вот несколько вариантов:

Содержание

Арбузы Бархатцы Горчица Лук Зелень

Арбузы

На первый взгляд, может показаться, что растения не должны расти вместе. Однако нам известны огородники, которые успешно вырастили две эти культуры на одной грядке.

Когда помидоры подросли, необходимо оборвать нижние листья и пасынки. Стеблю солнце не требуется, поскольку растение получает солнце через листья. Арбузы, в свою очередь, рассажены снизу и своими листьями закрывают землю от солнечных лучей.

Это избавляет от сорняков. Завязавшиеся арбузы поднимаем и подвешиваем на стену теплицы в специальную сеточку. Это требуется, для того чтобы они получали достаточно солнца. Как итог, осенью мы получаем хороший урожай.

Такой вариант идеально подходит для Сибирского климата, в котором арбузы получают мало тепла и солнца. На юге этого не требуется, ведь арбузы хорошо растут и на полях.

Бархатцы

Если рассадить бархатцы рядом с томатами, то они смогут своим видом украшать грядку, а также будут способствовать отпугиванию вредителей. Разумеется, это не самое надежное средство, но небольшой вклад в микроклимат не помешает. Тем более, если вы обеспечиваете правильный уход за теплицей, то для профилактики можно смело использовать бархатцы.

Горчица

Нет необходимости выделять для горчицы отдельную грядку, можно заполнить ею пространство вот помидорами. Такое решение обогатит почву и даст защиту от парши и фитофторы. Не отказывайтесь от витаминов и микроэлементов, когда так легко рассадить листья горчицы.

Лук

Для такого соседства можно рассадить лук раньше. При этом сделать ряды широкими. Затем, когда наступает пора рассаживать помидоры, садим их между рядами. В момент, когда томаты начинают расти, убираем ранний лучок. Это тепличный вариант. Если растите на грядке, то все проще. Важно лишь вовремя избавляться от нижних пасынков и листьев, чтобы не навредить луку.

Зелень

Зелень по типу салата, шпината, щавеля или базилика можно садить под помидоры. Они не помешают томатам расти и при должном количестве солнца будут радовать своим ростом. Для обеспечения солнцем, достаточно убирать лишние пасынки. Не выделяйте отдельную территорию для посадки, если у вас есть место под помидорами.

В заключении, хотим напомнить, что если вы решаетесь на совместную посадку, то поливайте растения обильнее. Чтобы всем хватало влаги!