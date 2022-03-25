Уборка квартир — популярная клининговая услуга

Генеральная уборка квартир в Киеве от компании Блеск

Офисные работники и частные лица в последнее время предпочитают пользоваться услугами клининговых агентств. Высокий профессионализм, уборка в любое время суток и широкий спектр услуг – вот неполный список преимуществ клининговых компаний. Также вас может заинтересовать генеральная уборка квартир в Киеве от компании Блеск, подробнее на сайте bleck.kiev.ua.

Как и в любом другом бизнесе, для начала необходимо проанализировать рынок изучить цены и услуги конкурентов. Если ниша услуг по уборке не заполнена, можно открыть сайт и снять офис.

Правильным решением в самом начале будет договор с крупным заказчиком вместо нескольких малых. Разумеется, в договоре необходимо указать все условия проведения уборки (время, расходные материалы, оплата услуг и др.). Благодаря положительным отзывам и сарафанному радио, увеличится клиентская база, а за ним и перечень услуг. Но в начале необходимо ограничиться всего несколькими: мытье полов, окон и т.д.

Для вхождения в бизнес необходимо примерно 40-50 тыс.грн. Аренда большого офиса – пустая трата денег, так как клининговая компания работает на выездах к заказчику. Из оборудования в начале можно ограничиться пылесосом, шваброй и различными расходными материалами. По мере развития бизнеса можно закупить более дорогое оборудование, например, стиральную машину.

Персонал

В целях уменьшения расходов, предпринимателю вначале придется взять большинство функций на себя, но со временем штат будет увеличиваться. Необходимо нанять 3-х уборщиц, а также автомобиль, который будет отвозить работников к заказчикам.

Финансовые вопросы

Цена за клининговые услуги варьируется от 45 до 150 грн за квадратный метр в месяц. При заключении договора на уборку 5000 квадратных метров при минимальной цене выручка составит 22500 грн.

Начальные расходы составляют примерно 24500 грн (оборудование, спецодежда, техника для офиса и др.).

Ежемесячные затраты на аренду офиса, расходные материалы и зарплату сотрудникам (бухгалтер, водитель и 8 уборщиков) составят примерно 18000 грн. Итого чистая прибыль составит примерно 45000 тыс.

Но такие идеальные условия редко случаются в жизни. При минимальном стартовом капитале, небольшим количеством сотрудников и минимуме оборудования, вложения окупятся не раньше, чем через год.