Учеба за границей — цель, а не мечта

от -

В социальных сетях существует много разговоров о том, что учится вообще не нужно. Как аргумент, используют биографии Стива Джобса, Билл Гейтса. Они достигли высот, не имею высшего образования. Это вроде хороший аргумент, но это лишь единичные случаи. Я могу привести десятки противоположных примеров, когда из-за отсутствия образования человек просто не имел работы и начинал жить на улице. Так зачем же образование? Не все, кто имеет диплом, имеет и работу. Ну, во-первых, нужно иметь не только бумагу про то, что ты где-то учился. Нужно иметь знания в той сфере, на которую учился. Нужно иметь и интерес к этому. Если у вас есть знания, то работу найти намного легче. Но если вы просто просидели это 4-5 лет, но не удивляйтесь, почему это вас никто не берет на работу по вашей профессии. Обучение в высшем учебном заведении умеет и другие плюсы. Один из них – вы учитесь самостоятельной жизни. Более детально здесь.

Если в школе классная учительница где-то поможет, где-то прикроет, попросит за детей, то в университетах это уже не работает. Хочешь иметь хорошие оценки – ходи на занятия, делай домашние задания, сдавай всё вовремя, хорошо готовься в сессии. Здесь те, кто раньше был застенчивым школьником, учится выступать перед аудиторией, договариваться с учителем. Также, когда учишься в университете, нужно уметь находить время для учебы, совмещать всё в жизни. В основном обучение платное. Чтобы поступить на бюджет – нужно хорошо постараться в школе. Но проходят все равно не все. Если нет возможности учится стационарно, тогда идут на заочную форму.

Это не дает таких знаний, как на дневной форме, но все же базовые знания можно получить. Последнее время стало популярным учиться за границей. Это обеспечивает хороший европейский диплом, неплохой багаж знаний, опыт общения на иностранном языке, ну и это хорошо учит жизни – жить без родителей. Конечно, это сложно жить далеко от родственников и друзей, но образование в Польше, учеба во Франции даст вам широкие возможности как и в Украине, так и за границей. Когда видят, что вы учились, к примеру, во Франции, то у вас намного больше шансов, чем у того, кто учился в Украине. Итак, учеба – это то, что помогает человеку взрослеть, дает ему важные знания для его будущей работы, и немного учит жизни.