Удачный рецепт с первой попытки. Кабачки вкуснее мяса: невероятно просто

Кабачки для многих людей не являются любимым овощем. Мало кто удосуживается фанатеть от кабачка как от отдельного продукта или гарнира на столе. Зря, так как кабачки можно приготовить вкусно.

Кроме того, этот овощ обладает спектром полезных витаминов и минералов, необходимых для организма.

В кабачках содержится много витамина В1, В2, В9, А, Е и РР. Большое скопление витаминов наблюдается лишь у некоторых фруктов, которых не бывает на прилавках вне сезона.

Поэтому стоит любить кабачки и учиться их правильно готовить.

Ингредиенты для кабачковых котлет:

кабачок — шт.;

картофель — 2 шт.;

морковь — шт.;

сыр сулугуни — 100 г;

зеленый лук — пучок;

яйца — 2 шт.;

соль — щепотка;

черный перец — щепотка;

чеснок — 1 зубчик;

манная крупа — 2 ст. л.

Ингредиенты для соуса:

сметана — 2 ст. л.;

майонез — 2 ст. л.;

молотая копченая паприка — 2 ч. л.;

сушеный чеснок — 2 ч. л.

Приготовление кабачковых котлет:

Измельчаем кабачок на терке, убираем на сито, чтобы стекла лишняя жидкость. Очищенный картофель тоже измельчаем на крупной терке.

Отжимаем картофель от жидкости, перекладываем в отдельную миску. Натираем мелко морковь, смешиваем с отжатым от сока кабачком и картофелем.

Измельчаем на крупной терке сыр Сулугуни, шинкуем зеленый лук, перекладываем в овощную массу. Разбиваем к овощам яйца, высыпаем соль, черный молотый перец и манную крупу.

Нарезаем мелко зубчик чеснока, выкладываем в миску, перемешиваем все компоненты до однородности. Оставляем массу под пищевой пленкой на 20 минут до набухания манной крупы.

В сковороде разогреваем немного растительного масла. Формируем из овощной массы шарики, выкладываем на сковороду.

Обжариваем на среднем огне котлеты по 3-4 минуты с каждой стороны.

Далее выкладываем котлеты в форму для запекания, выпекаем в духовке при 180 градусах 20 минут. В это время для соуса смешиваем сметану и майонез, молотую копченую паприку и сушеный чеснок, перемешиваем.

Получается отменное блюдо из кабачков с простым соусом. Эти котлеты можно кушать отдельно или вместе с гарниром в виде пюре.