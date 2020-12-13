Угловая кухня – оптимальное решение для современного пользователя

Стильные угловые кухни по индивидуальным размерам на заказ позволяют получить от гарнитура все, что нужно: функциональность, грамотную организацию пространства, эстетику, эргономичность. Чтобы заказать мебель, нужно ориентироваться на:

Размеры помещения;

Конфигурацию пространства;

Наличие специфических нюансов – ниши, балки, скошенные углы;

Бюджет, выделенный на заказ мебели;

Предпочтительный стиль;

Особенности материалов, из которых изготавливается мебель;

Фурнитуру.

Только на персональный заказ можно получить комбинацию всех своих пожеланий в одном гарнитуре.

Преимущества угловой планировки

Г-образное расположение мебели для кухни позволяет максимально реализовать «правило треугольника», согласно которому точки расположения плиты, холодильника и мойки должны образовать треугольник.

Такая планировка подходит для помещения практически любой площади и формы. Исключение – очень узкое и длинное пространство.

Выбирая мебель, нужно помнить о рациональности – это основная ценность гарнитура, которым приходится пользоваться каждый день

Среди плюсов:

Компактность: используя угол помещения, можно экономить место, что очень важно для маленьких помещений, небольшой квартиры.

Комфорт: пользователю будет удобно, поскольку все будет под рукой.

Практичность: помимо гарнитура для кухни, легко спланировать обеденную зону, особенно – в помещении от 8 кв.м.

Вариативный дизайн: угловые гарнитуры легко изготовить как в современных, так и в классических стилях.

Чтобы мебель смотрелась минималистично и актуально, рекомендуют скрытые ручки для кухни. Наиболее простой вариант – профилированные решения, ручки-выемки. Очень популярны модели типа push-to-open – этот механизм позволяет открывать ящики и дверцы, просто касаясь поверхности рукой.

Почему стоит заказать кухню по индивидуальным параметрам?

Можно получить оптимальную организацию пространства – именно так, как хочется пользователю;

Легко учесть все недостатки помещения: наличие ниш, выступов, неудачную форму;

Заказчик сам подбирает комплектацию – устанавливают только то, что необходимо;

Можно сэкономить на выбранных материалах и фурнитуре;

Только мебель на заказ позволяет обеспечить комфорт и функциональность на 100%.

Чтобы сделать заказ, нужно вызвать специалиста для замеров на месте, продумать стиль, расположение техники в помещении.