Уход за зубами — зубная щетка и паста, ополаскиватель для полости рта

Как приучить ребенка чистить зубы

Чтобы приучить ребенка чистить зубы, а главное не сопротивляться и полюбить эту полезную процедуру, необходимо с раннего возраста следить за гигиеной полости рта своего малыша.

Как только во рту прорезался первый временный зуб, чаще всего это шесть — семь месяцев, нужно ежедневно обрабатывать слизистую оболочку полости рта и деминерализованную эмаль зуба, так как даже в материнском молоке содержатся углеводы, которые способствуют образованию кариеса.

Кроме всего этого, в этот период вводится дополнительный прикорм в виде овощных и фруктовых пюре, где, как известно тоже содержатся углеводы. Очищать полость рта от микробного налета лучше всего специальными салфетками или резиновым колпачком, которые можно приобрести в любой аптеке.

После года, когда прорезалось в среднем шесть — восемь зубов, чистить их нужно детской щеткой и детской зубной пастой без фтора. Щетина на щетке должна быть мягкой, чтоб не травмировать десны, и перекрывать не более двух зубов. Основные движения, которые вы должны производить щеткой при чистке зубов: выметающие и круговые. Гигиена полости рта у детей должна занимать две — три минуты, утром и вечером. Качественные зубную щетку и пасту, ополаскиватель для полости рта вы можете заказать тут https://health-shop.com.ua.

Превратите эту процедуру в своего рода игру: рассказывайте веселые стихотворения или напевайте песенки. Можно поставить мультфильм о том, как другие малыши чистят зубки.

Болезнь пародонта — причины, симптомы, диагностика и лечение

Пародонтом называют окружающие зубы структуры – альвеолы (луночки) челюсти и мясистые десны. Если у края десен постоянно накапливается зубной налет (липкая смесь слюны, остатков пищи и бактерий), эти структуры могут инфицироваться и воспалиться.

Гингивит, то есть сравнительно легкое воспаление десен, когда они просто краснеют и опухают, может привести к пародонтиту. В этом случае край десен отходи от зубов с образованием глубоких «карманов», бактерии проникают вглубь и поражают костные луночки. В конце концов зубы расшатываются и могут выпадать.

Пародонтит – главная причина потери зубов у пожилых людей, причем риск повышается с возрастом. Дело в том, что даже здоровые десны со временем «отступают», обнажая не защищенные эмалью зубные корни, которые особенно легко поражаются бактериями и приходится идти в клинику стоматологии. Некоторые лекарства, регулярно принимаемые пенсионерами, например мочегонные и гипотензивные средства, ослабляют слюноотделение. А слюна очень важна для здоровья зубов, поскольку ополаскивает их и нейтрализует выделяемую бактериальным налетом кислоту, разъедающую эмаль.

На здоровье пародонта отражаются некоторые болезни. Например, при артрите бывает трудно чистить зубы, а при диабете медленно заживают ранки. Несбалансированный рацион ослабляет нашу способность бороться с инфекциями. Исследования показывают, что бактерии с больных десен могут передаваться другим людям при поцелуях или через общую посуду.

Симптомы

гингивит: опухшие, болезненные, красные, кровоточивые десна, дурной запах изо рта;

парадонтит: болезненные десна, отходящие от зубов, гной в образующихся «карманах», боль при жевании, дурной запах изо рта.

Лечение

Гингивит проходит, если тщательно чистить зубы – щеткой, ниткой, — и регулярно снимать зубной камень у стоматолога. К болезням пародонта предрасполагает общая слабость здоровья, и тогда стоит уделить особое внимание профилактике. Поинтересуйтесь у дантиста насчет защитных фторидных покрытий – они применяются не только у детей. В отличие от гингивита, пародонтит лечат лекарствами и хирургически.

Лекарства

Медикаменты помогают бороться с пародонтитом, хотя и не устраняют его. Эффективен прием метронидазолона – по таблетке дважды в день в течении 2 недель. Он способствует заживлению и укреплению десен. Можно обрабатывать непосредственно зубодесневые «карманы» местными средствами, например, содержащими антибактериальные агент хлоргексидин.

Хирургия

Удаление зубного налета и камня с корней позволяет восстановить их контакт с деснами. Если зубодесневые «карманы» очень глубоки, мясистую часть десен подрезают до кости, а после санации корней и челюсти пришивают на место. Если поражена кость, ее можно заместить искусственными и донорскими материалами или укрепить пародонтологическими мембранами.

Профилактика