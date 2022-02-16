Южное межрегиональное управление Росприроднадзора не согласовывало проект нового ЛЭП вдоль ЮБК

Фото: Pixabay

Проект строительства нового ЛЭП в заказнике «Байдарский» не согласовывало и Южное межрегиональное управление Росприроднадзора. При этом в ведомство даже не поступали необходимые документы для согласования. Об этом сказано в официальном ответе за подписью замруководителя управления Константина Сомика на информационный запрос новостного портала ForPost.

«Указанный вопрос находится на контроле Управления. В случае выявления нарушений требований природоохранного законодательства при производстве работ Управлением будет принят комплекс исчерпывающих мер в рамках имеющихся полномочий», – говорится в ответе.

Напомним, в конце декабря прошлого года в СМИ появилась информация, что на сайте Минстроя России опубликовано разрешение за номером 91-000-3079-2021МС от 10.11.2021, выданное АО «Крымэнерго», на строительство ЛЭП от Севастополя до Алупки. Если проект не подвергнут изменениям, для его воплощения может потребоваться вырубить около 1 миллиона деревьев, в том числе в заповедной зоне. При этом власти города сделали заявление, что не согласовывали никакие проекты по строительству линии электропередач.

В ближайшее время ожидается прибытие делегации Министерства энергетики России в Севастополь, которая, среди прочего, займется этим резонансным вопросом.