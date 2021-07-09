Южный пригород Херсонеса готовят к стройплощадкам

Южный пригород Херсонеса Таврического продолжают раскапывать экскаваторами. Объект, как выявленный, взят на учёт Севнаследием в прошлом году. Сейчас территорию готовят к строительству зданий и сооружений историко-археологического парка.

Тяжёлая техника продолжает работать в Южном пригороде Херсонеса Таврического. Из видео, которое передали в редакцию телеканала «НТС» телезрители, понятно, что на территории выявленного объекта культурного наследия грунт копают экскаваторы, по нему ездят бульдозеры и самосвалы.

Глубину вырытых ям можно оценить, посмотрев, как по траншеям передвигается одна из сотрудниц экспедиции. Из ямы видна только макушка девушки.

А часть раскопа настолько глубока, что в нём практически скрывается даже экскаватор.

Срытый экскаватором грунт с помощью бульдозера загружается в самосвал для вывоза с территории.

При этом на кадрах любительской съёмки видно, что в то время, когда происходит загрузка, два сотрудника экспедиции подбирают какие-то артефакты только с поверхности отвала. Что скрывается внутри огромных груд земли, предназначенной для вывоза на свалку, неизвестно.

Напомним: на территории выявленного в прошлом году объекта культурного наследия «Южный пригород древнего города «Херсонес Таврический» должен разместиться историко-археологический парк, строить который будет Минобороны.

Фото: сайт Фонда «Моя история»

В видеоролике, размещённом на сайте фонда «Моя история» начальник экспедиции, старший научный сотрудник Института истории материальной культуры Сергей Соловьёв рассказал о целях и задачах Античной новостроечной экспедиции (именно так она именуется в официальных документах Института истории материальной культуры на сайте Госзакупок).

СЕРГЕЙ СОЛОВЬЁВ, начальник археологической экспедиции Южного пригорода древнего городища «Херсонес Таврический»: «Археология – она не создаёт, она разрушает, уж так повелось. Мы оставляем объекты, имеющие историческую и культурную значимость. Поэтому мы должны выбрать все эти культурные напластования с самого верха до материка. Ну, останется площадка для постройки всего того комплекса зданий, который здесь запланирован. Ну, наверное, останутся какие-то археологические объекты, которые потребуют музеефикации».

О судьбе найденных на территории пригорода Херсонеса склепов, производственных мастерских, остатков стен ранее также говорила и куратор экспедиции, Наталья Соловьёва. Журналист задал ей вопрос, будут ли сохранены и доступны для осмотра в историко-археологическом парке сделанные фундаментальные находки.

НАТАЛЬЯ СОЛОВЬЁВА, заместитель директора Института истории материальной культуры РАН: «Если вдруг мы находим комплексы, которые могут быть музеефицированы, разумеется, они будут музеефицированы. Но это будет зависеть от того, что мы найдём, от того, в каком состоянии это будет найдено и от того, можно ли это сохранить».

Напомним: Южный пригород Херсонеса в прошлом году открыла экспедиция Института археологии Российской академии наук. В сентябре 2020 года приказом руководителя Севнаследия объект в границах от дома №17 по улице Ерошенко, через улицу Древнюю и до границ заповедника Херсонес Таврический был внесён в список выявленных ОКН, с соответствующими законодательству всеми мерами по обеспечению сохранности.

Однако, как выяснила редакция телеканала «НТС», 23 апреля нынешнего года Институт истории материальной культуры заключил с московской компанией «Техстройпроект» договор о разработке документации, которая должна обосновать меры по обеспечению сохранности Южного пригорода при строительстве историко-археологического парка.

Елена Анисимова, «Севинформбюро»