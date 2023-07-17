УКЭП — что это?

УКЭП — это усиленная квалификационная электронная подпись. Является самым надежным видом электронной подписи за счет того, что ФСБ России проверяет программы шифрования. Используется такая подпись совместно с криптографическим средством защиты информации (СКЗИ), который стоит на компьютере владельца.

Юридическая сила УКЭП равноценна силе обычной ручной подписи. В действительности УКЭП — это флешка, содержащая зашифрованные файлы и СКЗИ. Благодаря шифру всегда можно проверить личность владельца подписи и подлинность оформленных документов.

Файл подписи создается совместно СКЗИ и УКЭП и затем прикрепляется к электронному документу. В файле размещаются сведения о том, когда и кем был подписан данный документ.

Владелец УКЭП обладает следующими возможностями:

регистрация в ГИС МТ (ФГИС МДЛП);

регистрировать все операции и подписанные документы;

менять настройки личного кабинета под себя.

Как получить УКЭП

Требования к получению УКЭП содержатся в Федеральном законе от 27.12.2019 года №476-ФЗ. Согласно нему, собственнику требуется обратиться в ФНС России.

УКЭП выдается ФНС России, а также в региональных органах ФСН или у доверенных лиц УЦ ФСН. Данный вид электронной подписи возможно получить только руководителю компании. Сама услуга полностью бесплатная.

При обращении за получением подписи потребуется предоставление следующих документов:

паспорт;

USB-токе для того, чтобы записать ключ УКЭП;

СНИЛС — страховое свидетельство;

копия ИНН компании.

Подать заявку на получение УКЭП можно как в бумажном, так и электронном виде. Стоимость оформления УКЭП зависит от того, какой удостоверяющий центр выбирает получатель.

Кроме того, УКЭП могут получить и сотрудники компании, но только по доверенности руководителя. С 1 января 2022 года получить УКЭП можно только в тех удостоверяющих центрах, которые имеют новую аккредитацию Минцифры.

Использование УКЭП

Для использования УКЭП, сначала она устанавливается на компьютер. После этого владелец может подписывать различные документы или авторизовываться на нужных порталах. Для правильного функционирования УКЭП всегда используется СКЗИ, являющееся отдельной программой.

Основные принципы работы СКЗИ:

Отправитель готовит документ, добавляет к нему файл подписи с помощью программы СКЗИ и его ключа УКЭП. Далее осуществляется шифрование документа и готовится файл, который направляется получателю. Отправленный документ, после расшифровки его получателем при помощи СКЗИ и своего ключа УКЭП, проверяется на внесение изменений.

Подлинность проверки усиленной квалификационной подписи можно проверить на сайте Госуслуг с помощью специального сервиса.

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