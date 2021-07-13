Юлию Кокареву повторно утвердили в должности председателя КСП

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Юлию Кокареву повторно утвердили на должность председателя Контрольно-счётной палаты Севастополя. Решение было принято единогласно депутатами Законодательного собрания города в ходе тайного голосования.

ЮЛИЯ КОКАРЕВА, председатель Контрольно-счетной палаты Севастополя: «Я благодарю вас за возможность вновь выступать с этой высокой трибуны, представляя государственный финансовый контроль в городе Севастополе. За пять лет палату стали воспринимать не только как контролирующий орган, но всё более как орган, обладающий аналитическим и экспертным потенциалом».

Юлия Кокарева в ходе своей речи напомнила, что в ближайшем времени Контрольно-счетная палата намерена реализовать ряд перспективных проектов сотрудничества с коллегами из других регионов страны.

ЮЛИЯ КОКАРЕВА, председатель Контрольно-счетной палаты Севастополя: «Счётной палатой Санкт-Петербурга предложено провести совместное мероприятие по аудиту территориального развития Севастополя с учетом опыта аудиторов северной столицы. Есть интересное предложение от коллег из Счётной палаты Москвы. Планирую обсудить данные вопросы с Михаилом Владимировичем Развожаевым с целью определения основных точек предмета такого аудита, чтобы они представляли взаимный интерес для всех его участников».