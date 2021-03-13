Юнармейцы из Холмовки будут проводить экскурсии в музее местной школы

12 марта в селе Холмовка под Севастополем почти полтора десятка учеников местной школы вступили в ряды Юнармии. Торжественная церемония посвящения прошла у братской могилы советских воинов. В районе села Заланкой (в границах современной Холмовки) проходил передовой рубеж обороны Севастополя. В этой местности поисковики до сих пор находят останки защитников города-героя, их оружие, личные вещи. Часть из них теперь хранится на полках музея Холмовской школы.

«-Чтить память героев, сражавшихся за свободу и независимость нашей Родины, быть патриотом, достойным гражданином России. Клянусь.

-Клянусь».

Это начало их патриотического пути. Обещание быть достойными гражданами России произносят ученики школы села Холмовка. 14 ребят вступили в ряды Юнармии. Всего в местной школе более 260 обучающихся, 23 из них – активисты всероссийского детско-юношеского патриотического общественного движения. После произнесения торжественной клятвы на верность юнармейскому братству ребята получают свои первые знаки отличия.

В ряды Юнармии влились ученики старших классов. Но есть среди добровольцев и ребята помладше, такие, как 11-летний Тимур Хатипов. Примером для подражания для него всегда был дедушка.

ТИМУР ХАТИПОВ, ученик 5 класса Холмовской школы: «Он был ветераном. Но, к сожалению, он умер. Я хочу вступить в Юнармию, чтобы он, можно сказать, смотрел за мной и гордился. Поэтому я в Юнармию вступил. Ещё хочу свою маму радовать. У меня мама работает в школе биологом – Ленара Эскандеровна. Мне хочется её тоже очень радовать».

Всего в Бахчисарайском районе более 600 юнармейцев стараются помогать поисковикам в их нелёгком деле. Ведь каждый год они поднимают останки и защитников, и освободителей Севастополя, погибших на рубежах нашего города.

АНДРЕЙ МОГИЛА, руководитель поискового объединения ДОСААФ России «Крым-Севастополь-поиск»: «Юнармейцы – наши первые помощники в различных мероприятиях. Это не только раскопки, но и уход за воинскими захоронениями, памятниками, работа с ветеранами. Земля Бахчисарая очень тесно связана с Севастополем. Где мы стоим, находились передовые рубежи Севастополя. Многие защитники Севастополя погибли именно здесь – на Бахчисарайской земле. Всем известен знаменитый курсантский батальон Училища береговой обороны».

На территории Красномакского поселения, к которому относится Холмовка, работает поисковый отряд «Заланкой» (так раньше называлось село). Он относится к крупному объединению «Крым-Севастополь-Поиск».

ОЛЕГ ШАПОРОВ, заместитель председателя Севастопольского отделения ДОСААФ России: «В состав данного объединения входит порядка 10 отрядов. Мы работаем в основном на территории Севастополя и Республики Крым. Ищем погибших защитников Отечества, устанавливаем их имена и потом достойно предаём земле».

В день посвящения учеников Холмовской школы в ряды юнармейцев в учебном заведении открылась комната боевой славы. На входе в музей посетителей встречают фотографии известных участников Второй Героической обороны Севастополя, предоставленные школе мемориальным комплексом «35 береговая батарея». В центре композиции – портреты командующего Приморской армией Ивана Петрова, командующего Черноморским флотом Филиппа Октябрьского, командующего Военно-воздушными силами Николая Острякова. Всего в музее собрали около 100 экспонатов. Большую часть из них нашли в районе села именно поисковики отряда «Заланкой».

АЛЕКСАНДР ПАНКРУХИН, командир поискового отряда «Заланкой» ПО ДОСААФ России «Крым-Севастополь-поиск»: «На данном стенде СВТ-40, им вооружались в основном части морской пехоты, потому что люди были специально обучены для скорострельности стрельбы, магазин вмещал 10 патронов. Гранаты все русского образца, маслёнка, шлем – каска русского образца. Также стенд немецкого образца. Здесь остатки обезвреженных маузеров, они полностью в нерабочем состоянии».

Среди экспонатов – образцы оружия сражавшихся армий, гранаты, гильзы от снарядов, мины, противогаз, предметы солдатского обихода: кружки, котелки, ножи, чернильницы. Сохранились до наших дней оригиналы некоторых документов. К примеру, благодарность главнокомандующего за участие в прорыве обороны противника и агитационная немецкая листовка.

ГЕОРГИЙ ДЕМЬЯНЕНКО, ученик 10 класса Холмовской школы: «Подобные листовки скручивались в свёртки и в большом количестве помещались в специальные агитационные снаряды, которые сбрасывались на советские армии. На них показано, как солдатам в немецкой армии спокойно, легко живётся, как офицеры практически бездействуют от ненадобности, чтобы заманить советских солдат на свою сторону. На них просто не обращали внимание, их не собирали, не сжигали, просто пропускали мимо».

Комната боевой славы Холмовской школы полна интересных находок. Но главная её особенность в том, что об экспонатах и истории города-героя рассказывают не учителя, а сами юнармейцы. Они будут проводить экскурсии для учеников других сельских школ и воспитанников детских садов. Теперь этот музей – пример для многих других учебных заведений и даже городских школ.

Маргарита Борисенко, Юрий Реутин, «Севинформбюро»