Уникальная корейская косметика — секрет молодости восточных женщин

Тот, кто хотя бы раз жизни побывал в Японии или Кореи, не мог не заметить, что местные женщины в любом возрасте выглядят очень молодо и ухожено. Секрет их красоты — это регулярный уход и, конечно же, качественная косметика. В этих странах девочек с малого возраста обучают тому, как правильно ухаживать за кожей, чтобы она была ровной, упругой и чистой. Кроме того, здесь огромное внимание уделяют качеству косметических средств. Вот почему корейская косметика столь популярна среди современных женщин и пользуется большим спросом практически во всех странах мира.

Многоступенчатый уход — основное правило корейской косметики

Один из главных секретов эффективности корейской косметики — это так называемый многоступенчатый уход. Он предусматривает использование определённого алгоритма, который включает в себя десять этапов: очищение, тонизирование, скрабирование, питание и тд. Не обязательно применять их одновременно, но соблюдение хотя бы самых важных пунктов — это необходимость для того, чтобы поддерживать свою кожу в отличном состоянии.

Десятиступенчатая корейская система ухода предусматривает использование многих средств: гидрофильного масла, пенки, тоника, крема, скраба, сыворотки, солнцезащитного крема и др. Все перечисленные продукты можно приобрести у поставщика оригинальной корейской косметики самых известных корейских брендов по очень привлекательной стоимости.

Почему корейская косметика столь эффективная?

Эксперты до сих пор не могут найти единого ответа на этот вопрос. Но большинство из них сходятся во мнении, что самую важную роль играет формула продукта. Корейские производители косметических средств обогащают их целым перечнем полезных ингредиентов. Они не ограничиваются 1-2 рабочими компонентами, а сочетают в составе множество активных веществ: кислоты, пептиды, экстракты трав и многое другое. Причём в составе можно увидеть и многие довольно экзотические компоненты: пчелиный яд, ласточкино гнездо, муцин улитки, и др.

Кроме того, корейская косметика разработана с учётом особенностей кожи жительниц данной страны. Кожные покровы кореянок более плотные. По этой причине им необходима косметика с мощным воздействием и глубоким проникновением. У европеек кожа тоньше и косметические средства из Кореи оказывают ещё более выраженный эффект.

Ещё один секрет эффективности корейской косметики — это особый упор на солнцезащитные средства. УФ-фильтры здесь можно найти практически во всех дневных кремах, включая bb и cc-кремы, а также в пудрах. Санскрин — это отличный способ защитить кожу от фотостарения, пигментных пятен и других неприятностей. Вот почему кореянки так долго остаются молодыми.

Уникальные продукты

Корейские косметологические бренды можно смело назвать революционерами в мире красоты. Они создали много уникальных продуктов, которые прежде не имели аналогов. Это прежде всего знаменитый bb-крем, который в своё время произвёл настоящий фурор. Также среди популярных корейских косметических продуктов можно назвать патчи, тканевые маски, гидрофильное масло, пилинг-скатку. Сегодня их можно увидеть в ассортименте практически всех известных брендов, но ещё не так давно они считались диковинкой.

Кроме уникальных косметических продуктов, стоит отметить также и разнообразие ассортимента корейской косметики. У покупателей не возникнет проблемы, как подобрать средство для своего типа кожи, ведь каждый бренд, как правило имеет много линеек. Благодаря этому можно достичь отличных результатов и сохранить молодость и красоту на долгие годы.