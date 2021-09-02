Условия аренды автомобиля в Харькове: подбор машины, способы оплаты услуги, прокат авто с водителем и без него

Люди арендуют автомобили для перемещения по городу, за его пределами. С каждым годом такая услуга пользуется большим спросом в Украине, поскольку значительно упрощает условия поездки и обходится дешевле такси. Командированные чиновники, туристы, корпоративные клиенты чаще всего берут авто в аренду в Харькове , пользуясь услугами соответствующих компаний. В городе действуют проверенные фирмы, предоставляющие машины различных марок, категорий на гибких для заказчиков условиях.

Чтобы арендовать автомобиль, надо знать простые правила услуги: подобрать авто, оплатить прокат, предоставить пакет личных документов.

Правила выбора автомобиля

В зависимости от целей и финансовых возможностей человек выбирает машину. Это авто следующих категорий:

эконом класса;

среднего класса;

комфорт класса;

бизнес класса;

внедорожники.

Клиентам предлагается аренда авто в Харькове с автоматической, механической коробкой передач, двигателями, работающими на бензине и дизельном топливе. Хорошим примером надежного сервиса служит Drive Up. На сайте компании Driveup можно легко сориентироваться в выборе подходящей модели авто для собственных целей. При необходимости сотрудники помогут по интересующим клиента вопросам.

Способы оплаты за прокат авто

Прокатные сервисы работают по интересным для клиентов тарифам. Для постоянных пользователей могут действовать скидки. В основном действует три тарифных плана:

Экономный. Предполагается минимальная суточная стоимость аренды и максимальная цена залога. Стандартный. Прокат машины и сумма залога имеют среднюю стоимость. Все включено. Стоимость услуги за сутки высокая, но залога оставлять не надо.

Из трех вариантов наиболее приемлемым для большинства пользователей является стандартный тариф.

Прокат авто без водителя

Оформить прокат авто в Харькове можно в течение 20 минут. Клиент обязуется:

предоставить пакет документов — паспорт, водительское удостоверение (категория В);

иметь стаж вождения от 2-х лет.

Сделка заключается с лицом 21 года при аренде моделей эконом, среднего и бизнес категории. Авто VIP или кабриолеты выдаются людям возраста от 23 лет.

Выезд за пределы Украины на прокатном авто согласуется на основе договора. В надежной компании проводится страховка транспортных средств по ОСАГО и КАСКО. Это позволяет не переживать о возможных авариях, выплате штрафов.

Арендованные машины с водителем

Данный вариант выбирают в разных ситуациях:

при проведении свадеб и других праздников;

во время трансфера из аэропорта до места назначения;

в случае туристических экскурсий;

при перемещении иностранных командированных лиц.

Стоимость услуги с водителем доступная и оформляется на 24 часа или более длительный срок.

Арендовать авто желаемого класса и марки следует в проверенном сервисе с собственным автопарком, наличием качественного транспорта без большого пробега.