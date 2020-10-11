Услуги аттестационных мероприятий — лицензии

Изменения в регулировании деятельности, связанной с инженерными изысканиями, проектированием, аудитом и строительством, произошедшие в 2010 году, привели к прекращению выдачи государством лицензий. Этими функциями государство наделило саморегулируемые организации, получившие право выдавать свидетельства о допуске к работам. Некоммерческие партнерства стали регулировать эти сферы бизнеса, оказывать влияние на качество и безопасность осуществляемых работ. Сегодня большой популярностью пользуется аттестация АРМ.

Какие преимущества имеет компания, получившая СРО допуск

Организации и ИП добровольно вступают в объединения, соответствующие их сфере деятельности. Саморегулирование предусматривает, что все члены сообщества несут субсидиарную ответственность за безопасность и качество производимых работ. Компании, оформившие СРО, могут проводить переобучение своих специалистов на курсах, организуемых в рамках партнерства, имеют право на юридическую и информационную поддержку. СРО допуск является свидетельством того, что компания ведет легальную деятельность и имеет право быть участником проводимых тендеров.

Что нужно для получения СРО допуска

Несмотря на то, что в требованиях профессиональных сообществ имеются некоторые отличия, основными являются:

Подача для регистрации заявления и сопутствующих документов компании; Наличие штатных квалифицированных специалистов, прошедших аттестацию; Отсутствие претензий контрольных органов и хорошая репутация; Полная оплата взносов, установленных партнерством; Страхование ответственности и профессиональных рисков.

Получить допуски в Москве с рассрочкой

Получение допуска СРО в Москве для многих компаний связано с определенными трудностями, которые связаны с правильным и своевременным оформлением документов для регистрации. Нередки ситуации, при которых свидетельство саморегулируемой организации требуется получить срочно. Обращение к услугам нашей юридической фирмы, имеющей штат высококлассных опытных специалистов – лучший выход для тех, кто хочет получить допуски СРО в Москве с рассрочкой. Вы получите самую качественную и оперативную правовую поддержку и сможете бесплатно получить допуск с рассрочкой. Беспроцентная рассрочка снизит Ваши единовременные финансовые затраты на получение СРО допуска и позволит использовать свои денежные средства на развитие бизнеса.