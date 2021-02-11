Услуги Киевского крематория

В последнее время хоронить человека стандартным образом, погружая его в гробу в выкопанную яму, стало не популярным и более затратным. С каждым годом свободные места на кладбищах Киева и Украины уменьшаются постоянно и скоро могут вообще закончиться. И благо, что к нам пришла такая технология, как кремация, которая давно известная и популярна в странах Западной Европы и США.

Процесс кремации: шаг за шагом

Кремация сводит тело к его основным элементам посредством процесса, который подвергает его открытому пламени, интенсивному нагреванию и испарению. Это делается в специально разработанной печи, называемой кремационной камерой или ретортой. Многие крематории требуют контейнера для тела, такого как шкатулка для кремации или жесткий картонный контейнер. Если Вы потеряли близкого человека, траурное бюро “Ритуал” возьмет на себя все тяготы, связанные с организацией похорон и кремацией в Киеве. Детально тут https://ritualburo.com.ua/kremaciya-kiev/.

Бюро при Киевском Крематории предлагает различные услуги в данной сфере деятельности. Минимальная услуга подразумевает просто кремацию с консультированием клиента, предоставлением помещения для прощания гостей с умершим, с выдачей ритуального конверта и идентификационного знака. Стоимость такой услуги стартует от 1999 грн. Если у вас не будет хватать времени и сил, поскольку при смерти близкого родственника сложно решать важные и организационные дела, то мы рекомендуем обратить на услугу “Кремация Комплекс”, она стартует от 7999 грн и помимо вышеперечисленных услуг от услуги “Кремация” сюда дополнительно входят: услуги агента от ритуальной службы, предоставление стандартного по классу гроба и урны для праха, гравировка надписи на урне для праха, проведение гражданского обряда и морг. Также у бюро ритуальных услуг “Ритуал” вы можете заказать стандартные похороны от 4999 грн, сюда входит услуги агентства и полная консультация, предоставляют гроб и сопровождают вас в морге, выдают арендованный прощальный зал с гражданским обрядом, а труп перевозится в автокатафалке подготовленном, в который погрузят специально обученные грузчики. Также венки входят в стоимость.

Если есть какие-то вопросы по кремации или похоронам, то обращайтесь в ритуальное бюро “Ритуал” в Киеве.