Услуги компании Car Plus — прокат авто в Калининграде

Как свести к минимуму транспортные расходы?

Вряд ли кто-то станет спорить, что свадьба – дело весьма затратное. Даже если молодожены не планируют роскошное свадебное торжество на сотни гостей, а собираются пригласить только самых близких, расходы на свадебные наряды, стол и разные мелочи обходятся в несколько тысяч условных единиц. Поэтому, если свадебный бюджет ограничен, молодоженам и их родителям приходится «выгадывать» каждую копейку. Если подойти к этому делу с умом, можно найти десятки вещей, на которых можно сэкономить – от платья невесты до транспортных расходов. Именно о том, как сэкономить на свадебном кортеже, и пойдет речь ниже.

1. Не обязательно заказывать престижные иномарки для всех гостей. Ведь праздник устраивается не для них, а для молодоженов, поэтому, если бюджет не позволяет заказать элитное такси для всех гостей, можно обойтись парой комфортных микроавтобусов.

2. Если вы планируете арендовать для жениха и невесты и свидетелей лимузин, учтите, что большую часть арендованного времени он простоит под ЗАГСом или в пробках. Поэтому постарайтесь грамотно просчитать все время, которое планируется затратить на церемонию росписи. Так вы, возможно, уложитесь в меньшее количество часов. Если вы «справитесь» раньше, чем кончится оплаченное время, компания по прокату деньги все равно не вернет.

3. Чаще случаются обратные случаи – заказчики пользуются арендованным авто дольше, чем заказывали. Будьте внимательны: у многих автотранспортных компаний стоимость проката свадебного авто за превышение времени значительно увеличивается. Избавьте себя от последующих неприятных разбирательств с компанией, заранее оговорив этот пункт. Но самые лояльные тарифы готова вам предложить компания Car Plus по прокату авто в Калининграде.

4. Заказывая несколько автомобилей у одной компании, поинтересуйтесь, предоставляется ли в таком случае скидка. Многие фирмы давно взяли на вооружение услугу «четыре по цене трех» – то есть, при заказе трех авто, четвертое предоставляется в качестве бонуса. В этом случае даже аренда Мерседеса на свадьбу обойдется вам совсем недорого. Правда, эта услуга обычно распространяется, начиная от определенного количества арендованных часов.

5. Многие компании, предоставляющие услуги по аренде свадебных авто, предлагают также услуги по их оформлению. Однако, если купить кольца-ленточки самостоятельно, можно значительно сэкономить. Если у вас есть человек, который сможет уделить этому час-полтора – смело отказывайтесь от оформительских услуг компании.

INFO@RENTCARPLUS.RU

КАЛИНИНГРАД

+7 (4012) 76 06 06

+7 (909) 786 06 06

Источник: https://rentcarplus.ru/