Услуги, предоставляемые компаниями по гидротехническому и общему строительству

По
Евгений
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Услуги, предоставляемые компаниями по гидротехническому и общему строительству

Для начала нужно разобраться в самом значении словосочетания «гидротехническое строительство». Это строительство различных гидротехнических сооружений, которые тем или другими образом связаны с водой, а также их своевременная починка, реконструкция. Если возникла такая необходимость, то можно обратиться на сайт строительной компании, которая занимается возведением и обслуживанием гидротехнических сооружений.

В чем особенности такого строительства

Построить гидротехнические сооружения могут далеко не все компании. Такое строительство имеет ряд особенностей.

Что обозначает словосочетание «Гидротехническое сооружение»

Гидротехническое сооружение – это такое сооружение, которое либо находит себе применение в борьбе с разрушительными действиями водной стихии, либо в использовании ресурсов воды, данных природой. Их разделяют на два вида: специальные и общие. Стоит сказать, что общие – самые распространённые.

Какие услуги может предложить компания, занимающаяся гидротехническим и общим строительством

Можно выделить основные виды услуг, которые осуществляют такие компании:

  1. Укрепление берега – необходимая мера, помогающая избежать плачевных последствий, связанных с частичным или полным разрушением береговой линии.
  2. Укрепление склонов – посадка растений с хорошо развитой крепкой корневой системой для сцепления грунта.
  3. Строительство подпорных стен – проектные, земляные и бетонные работы.
  4. Создание водоёмов.
  5. Возведение полигонов ТБО – комплексные сооружения, защищающие воздух, почву, подземные, а также надземные воды от загрязнений, которые могут быть очень опасны для окружающей среды.
  6. Создание резервуаров – предметов, подходящих для воды и нефти.
  7. Строительство лагун – рабочие вынимают грунт, уплотняют дно и откосы, формируют насыпь и анкерную траншею.
  8. Создание шламохранилищ – это котлованы, которые собирают воду и шлам.
  9. Строительство набережных, причалов и пирсов.
  10. Очистка водоёмов.
  11. Углубление дна – земляные работы, которые проводятся под водой.
  12. Намыв песка – гидравлическая укладка в земляные сооружения.
  13. Аренда земснарядов.
  14. Аренда плавающего экскаватора-амфибии.
  15. Создание заборов из габиона – это ограждение, которое включает в себя металлический каркас и наполнитель.
  16. Проектирование.

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