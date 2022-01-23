Услуги, предоставляемые компаниями по гидротехническому и общему строительству

Для начала нужно разобраться в самом значении словосочетания «гидротехническое строительство». Это строительство различных гидротехнических сооружений, которые тем или другими образом связаны с водой, а также их своевременная починка, реконструкция. Если возникла такая необходимость, то можно обратиться на сайт строительной компании, которая занимается возведением и обслуживанием гидротехнических сооружений.
В чем особенности такого строительства
Построить гидротехнические сооружения могут далеко не все компании. Такое строительство имеет ряд особенностей.
Что обозначает словосочетание «Гидротехническое сооружение»
Гидротехническое сооружение – это такое сооружение, которое либо находит себе применение в борьбе с разрушительными действиями водной стихии, либо в использовании ресурсов воды, данных природой. Их разделяют на два вида: специальные и общие. Стоит сказать, что общие – самые распространённые.
Какие услуги может предложить компания, занимающаяся гидротехническим и общим строительством
Можно выделить основные виды услуг, которые осуществляют такие компании:
- Укрепление берега – необходимая мера, помогающая избежать плачевных последствий, связанных с частичным или полным разрушением береговой линии.
- Укрепление склонов – посадка растений с хорошо развитой крепкой корневой системой для сцепления грунта.
- Строительство подпорных стен – проектные, земляные и бетонные работы.
- Создание водоёмов.
- Возведение полигонов ТБО – комплексные сооружения, защищающие воздух, почву, подземные, а также надземные воды от загрязнений, которые могут быть очень опасны для окружающей среды.
- Создание резервуаров – предметов, подходящих для воды и нефти.
- Строительство лагун – рабочие вынимают грунт, уплотняют дно и откосы, формируют насыпь и анкерную траншею.
- Создание шламохранилищ – это котлованы, которые собирают воду и шлам.
- Строительство набережных, причалов и пирсов.
- Очистка водоёмов.
- Углубление дна – земляные работы, которые проводятся под водой.
- Намыв песка – гидравлическая укладка в земляные сооружения.
- Аренда земснарядов.
- Аренда плавающего экскаватора-амфибии.
- Создание заборов из габиона – это ограждение, которое включает в себя металлический каркас и наполнитель.
- Проектирование.