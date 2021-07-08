Услуги таможенного брокера в Киеве онлайн

Растаможка авто – везем машину из-за границы

Если вы купили новое авто в официальном салоне, то никакие проблемы законности вас потревожить не смогут, как и в случае с заказом нового «коня» из другой страны через официальный ресурс. Однако многие люди делают выбор в пользу другого метода приобретения машины – они приобретают авто, привезенное из-за границы перекупщиками, или даже перевозят его самостоятельно.

Для того, что не возникло неурядиц с законодательством, ввезенный автомобиль необходимо растаможить, вне зависимости из какой страны приехала машина. Цены растаможки авто из США или любой другой страны можно узнать, воспользовавшись онлайн-калькулятором.

Пара слов о самом важном

Растаможка – это обязательный этап ввоза машины на территорию государства, который подтверждает законное право на его перевезение.

Самыми популярными, судя по статистике, странами для вывоза автомобилей являются государства Восточной и Западной Европы:

Франция;

Италия;

Бельгия;

Швейцария;

Польша;

Литва;

Чехия.

В последнее время набирают спрос транспортные средства и из США. Преимущественно ввозят хэтчбэки и универсалы на дизельном топливе, чьи года выпусков варьируются во временном периоде 2010-2015 годов.

Однако, как показывает практика, очень малый процент людей ввозит автомобили самостоятельно, что логично – никто не желает непосредственно своими руками заниматься процессом растаможки. Выбрав авто, желающие его приобрести обращаются к перекупщикам или агентствам, которые и решают задачи по доставке, ввозу и растаможке.

Что включает в себя растаможка авто?

Таможенное оформление ввоза автомобиля из другой страны выполняется как стандартная официальная процедура, включающая в себя такие этапы:

Покупка автомобильного транспорта.

Выбирать автомобиль необходимо очень тщательно, а окончательно решение должно утвердиться только после детального осмотра в СТО-сервисе. Не стоит ориентироваться на внешний вид авто, определяется только после проверки «начинки».

Временной ввоз автомобиля.

Автомобиль ввозится на территорию страны на короткий период, чтобы иметь возможность подготовить документацию для следующего этапа.

Процесс прохождения таможни.

Обратившись к таможенным брокерам cbw.com.ua, вы оперативно получите необходимые рекомендации и подготовленные документы. Для оформления таможенной регистрации понадобятся таможенная декларация на автомобиль, разрешение на ввоз и сопроводительные документы.