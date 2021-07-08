Услуги таможенного брокера в Киеве онлайн

Растаможка авто – везем машину из-за границы
Если вы купили новое авто в официальном салоне, то никакие проблемы законности вас потревожить не смогут, как и в случае с заказом нового «коня» из другой страны через официальный ресурс. Однако многие люди делают выбор в пользу другого метода приобретения машины – они приобретают авто, привезенное из-за границы перекупщиками, или даже перевозят его самостоятельно.
Для того, что не возникло неурядиц с законодательством, ввезенный автомобиль необходимо растаможить, вне зависимости из какой страны приехала машина. Цены растаможки авто из США или любой другой страны можно узнать, воспользовавшись онлайн-калькулятором.
Пара слов о самом важном
Растаможка – это обязательный этап ввоза машины на территорию государства, который подтверждает законное право на его перевезение.
Самыми популярными, судя по статистике, странами для вывоза автомобилей являются государства Восточной и Западной Европы:
- Франция;
- Италия;
- Бельгия;
- Швейцария;
- Польша;
- Литва;
- Чехия.
В последнее время набирают спрос транспортные средства и из США. Преимущественно ввозят хэтчбэки и универсалы на дизельном топливе, чьи года выпусков варьируются во временном периоде 2010-2015 годов.
Однако, как показывает практика, очень малый процент людей ввозит автомобили самостоятельно, что логично – никто не желает непосредственно своими руками заниматься процессом растаможки. Выбрав авто, желающие его приобрести обращаются к перекупщикам или агентствам, которые и решают задачи по доставке, ввозу и растаможке.
Что включает в себя растаможка авто?
Таможенное оформление ввоза автомобиля из другой страны выполняется как стандартная официальная процедура, включающая в себя такие этапы:
- Покупка автомобильного транспорта.
Выбирать автомобиль необходимо очень тщательно, а окончательно решение должно утвердиться только после детального осмотра в СТО-сервисе. Не стоит ориентироваться на внешний вид авто, определяется только после проверки «начинки».
- Временной ввоз автомобиля.
Автомобиль ввозится на территорию страны на короткий период, чтобы иметь возможность подготовить документацию для следующего этапа.
- Процесс прохождения таможни.
Обратившись к таможенным брокерам cbw.com.ua, вы оперативно получите необходимые рекомендации и подготовленные документы. Для оформления таможенной регистрации понадобятся таможенная декларация на автомобиль, разрешение на ввоз и сопроводительные документы.
- Въезда на территорию конечного государства и регистрация в структуре Государственной Автоинспекции.