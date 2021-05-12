Установка москитных сеток на мансардные окна в Украине

Летний период славится жаркой погодой. Люди открывают для проветривания все окна. Вместе с прохладой в комнату залетают комары. Кровососущие насекомые нарушают ночной покой писком и укусами. Единственная надежная защита от комаров – москитка. Но чем можно заменить москитную сетку, если она неожиданно пришла в непригодность. Заказать установку москитных сеток на мансардные окна в Украине вы можете на сайте https://myprostir.com/ru/ustanovka-moskitnyh-setok-na-mansardnye-okna/.

Сетка своими руками из подручных средств

Что делать, если приехав на дачу с ночевкой обнаруживается, что москитка испорчена? Впереди ночь и спать с открытыми окнами и надеяться, что комары этого не заметят, глупо. Самостоятельно соорудить сетку реально и не составит труда.

Понадобится старая тюль с мелкими отверстиями, через которые не смогут пролезть комары. Раму соорудим из пластикового уголка или деревянных реек. Тюль можно заменить на марлю при наличии большого отрезка.

Измерьте внутренний периметр окна. Рама должна плотно садиться внутри оконного проема. Надрезаем в предполагаемых углах изгиба. Это облегчит процесс сгибания пластика в правильном месте.

Делаем из уголка раму. Свободные концы фиксируем скотчем. Тюль или марля прикрепляется к раме булавками или прошивается по периметру ниткой. Москитная сетка готова.

Единственный минус – окно с самодельной сеткой не закрыть.

Сетка на липучках

Еще один вариант исправить ситуацию с отсутствием москитной сетки – это самостоятельно сделать москитку на липучках. Этот вариант подойдет, если знаете, что на даче нет защиты от насекомых.

приобретаете сетку и липучки;

вырезаете нужный размер;

отрезаете липучку согласно периметру проймы;

закрепляете с помощью силиконового клея или двухстороннего скотча мягкую часть липучки на сетке, а твердую фиксируете на внутренней части окна за уплотнителем.

Прикрепите сетку к оконной раме. Защита от комаров готова. В отличие от предыдущего варианта, москитная сетка не мешает закрывать окно.

Плюс сетки – простота снятия для чистки от загрязнений.

Бюджетный вариант защиты от насекомых

Нет возможности купить заводскую противомоскитную сетку? Не расстраивайтесь. Сделайте ее самостоятельно. Приобретите в специализированных магазинах веревку диаметром 4 мм и сетку.

Удалите аккуратно с рамы окна уплотняющую резинку. Она легко достается из паса. Не выкидывайте уплотнитель, осенью надо будет вернуть обратно. Тщательно вытрите раму. Теперь приложите сетку и шнуром вдавливайте в пас по периметру оконного проема. Вдавливать следует со стороны начала выемки. Лишний материал следует обрезать, но не впритык. Оставьте немного с каждой стороны, это поможет с легкостью при необходимости демонтировать конструкцию. Преимуществом является компактность, по окончанию лета она легко снимается, моется и прячется до следующего лета.

По времени изготовление москитки занимает до получаса. По стоимости намного дешевле, чем заводская сборка.